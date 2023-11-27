Нижегородского чиновника уволили за использование двойников «для более эффективной работы»

Экс-глава Светлоярского района Нижегородской области Виктор Горбунов подал судебный иск с целью оспорить своё увольнение с должности за прогулы.

По итогам губернаторской проверки выяснилось, что за два года пребывания на посту Горбунов неоднократно пользовался услугами двойников, а сам в рабочее время занимался личными делами.

Должностные обязанности управленца исполняли в общей сложности до пяти разных лиц. Так, пребывающий на пенсии актёр областного театра выступал перед ядром электората, другой двойник ездил в отдалённые сёла, ещё один помощник – бывший дипломат – общался с губернатором.

Глава области заподозрил неладное в марте – он позвонил реальному Горбунову и отчитал его за низкие рейтинги их политической силы в районе. В ходе разговора у губернатора возникли сомнения, что его подчинённый помнит содержание предыдущих бесед. После детального изучения его работы оказалось, что Горбунов в один из праздничных дней одновременно выступал со сцены сразу в двух населённых пунктах, при этом губернатор в то же время лично видел коллегу в мотеле в компании неизвестной дамы.

Губернатор установил за чиновником слежку, по итогам которой последнего уволили в связи с утратой доверия. Сам Горбунов отказался признать вину и заявил, что использовал двойников «для более эффективной работы в большом районе». Недавно он лично подал судебный иск и одновременно выступил на пресс-конференции в Нижнем Новгороде на другом конце города. При этом судя по соцсетям, бывший глава района также находился в этот момент в отпуске в Сочи.

—