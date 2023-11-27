Россия планирует активное внедрение искусственного интеллекта для поддержки экономического роста и управления государством

Власти РФ намерены интенсифицировать процесс внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в экономику и управление государственными делами. Президент Владимир Путин, выступивший на конференции по искусственному интеллекту, проведенной компанией “Сбер”, предложил использовать генеративный ИИ для создания больших отраслевых моделей с целью увеличения производительности труда и дальнейшего роста экономики и уровня зарплат.

Чтобы внедрить этот глобальный тренд, правительство собирается запустить образовательную программу для руководителей ведомств, государственных корпораций и учебных заведений в 2024 году. Они также упростят процесс использования “регуляторных песочниц” для цифровых инноваций, одновременно устанавливая ответственность за возможные негативные последствия при тестировании новых цифровых технологий.

Ежегодная конференция “Сбера” подтвердила стремление российских властей не отставать в развитии искусственного интеллекта от мировых лидеров. Вице-премьер России, ответственный за вопросы искусственного интеллекта, Дмитрий Чернышенко, заявил, что к 2030 году РФ планирует занять позицию в топ-5 стран мира по основным показателям ИИ, что, по его мнению, приведет к увеличению экономики страны на 6%.

Президент Путин также предложил рассмотреть возможность создания больших отраслевых моделей на базе генеративного ИИ, которые способствуют повышению производительности труда в ключевых секторах экономики.

Эксперты оценивают, что развитие больших генеративных моделей может увеличить мировой ВВП на 1-2% ежегодно благодаря увеличению объема производства и улучшению качества продукции. Эти модели представляют собой обширные нейронные сети, обученные на больших объемах данных и способные решать различные задачи, включая отраслевые.

Помимо использования ИИ для стимулирования экономического роста, власти также планируют применять его в сфере государственного управления, чтобы ускорить процесс принятия решений и сделать его более четким. Президент Путин наметил, что уже в первом квартале 2024 года руководителей министерств, ректоров вузов и, возможно, руководителей государственных корпораций будут обучать применению ИИ. Правительство совместно с Альянсом по искусственному интеллекту разработает образовательную программу, в которой особое внимание уделяется большим языковым и генеративным моделям.