 

Доля импорта РФ в страны ЕС упал до 2%

27.11.2023, 9:05, Разное
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Согласно данным Евростата, доля РФ в общем импорте товаров стран Евросоюза к сентябрю 2023 года сократилась до 2%, в то время как в феврале 2022 года она составляла почти 9,5%. Также доля страны в общем европейском экспорте упала с 3,8% до 1,4% за тот же период.

Согласно данным Евростата, примерно две трети российского экспорта в ЕС приходятся на природный газ, нефтепродукты, никель, удобрения, железо и сталь. За последние два года доля РФ в европейском импорте этих товаров заметно упала: природного газа на 27%, нефтепродуктов на 25%, никеля на 14%, железа и стали на 9%. В то время как США, Норвегия, Алжир, Саудовская Аравия и Китай увеличили свои поставки этих товаров. Российский экспорт в Европу за девять месяцев этого года сократился до $65,3 млрд.

Доля РФ в импорте удобрений в ЕС вернулась к “довоенным” 27%, после снижения до 17% в третьем квартале 2022 года. Это объясняется дороговизной энергии, в основном природного газа, что делает покупку удобрений в РФ более выгодной, чем их производство на местном уровне.


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