Мнение: О проблесках мудрости… Украина не победит, а Европа проиграет?

Европу захлестнула волна политического дилетантизма. Гинекологи, бухгалтеры, зоозащитники, прыгуньи на батуте — кого только нет в нынешнем истеблишменте Старого Света!

Ах, да, нет в нём настоящих профессионалов. Людей с политическим и жизненным опытом, широким кругозором и незашоренным мышлением. Исключения редки — и их гнобят сторонники нетрадиционных ценностей. Хотя как раз такие люди генерируют умные вещи. Но их упорно не хотят слушать.

Венгерский премьер Виктор Орбан в Брюсселе слывёт «нерукопожатным». Прежде всего потому, что он выступает за интересы Венгрии в #ЕС, а не за интересы евробюрократии в бывших странах Восточного Блока. Ну и за то, что режет правду-матку, невзирая на чины и звания.

Его новые откровения точно придутся не по вкусу нынешним лидерам Евросоюза. А зря. Лучше бы расстались с иллюзиями и прислушались к умным словам. Но где им, недоучкам, перешагнуть через гордыню!

Президент Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что #Европа заняла ошибочную позицию в «украинском кризисе» и что её стратегия не оправдала себя. По его словам, нынешняя ситуация плоха для всех — для Европы, для Украины и для России. Фрагмент его выступления выложил в Х госсекретарь правительства по международным связям Золтан Ковач.

«Попрание международного права — это то, что мы не можем принять. Это очевидно, — заявил Виктор Орбан, чем сразу опроверг имидж «пропутинского» политика. — Но вопрос в том, как мы, европейцы, на это отреагировали. Мы не отреагировали как надо было.

Подобный кризис случился с Крымом. И наши лидеры отреагировали на тот кризис, сказав, что нужно локализовать и изолировать конфликт… Но на этот раз наша реакция была противоположной — глобализовать конфликт, не локализовать его. И теперь эта проблема — глобальная проблема. Я думаю, это плохо для всех — для Европы, для украинцев, для русских, для всех.

Наша стратегия была в том, что украинцы будут воевать и одержат победу на фронте. Русские потерпят поражение на фронте, и это поражение приведет к переменам в Москве, к новому руководству, и мы сможем начать переговоры…

Такова была стратегия — мы финансируем, украинцы сражаются и гибнут. Где мы сейчас? Очевидно, что украинцы не победят на фронте, на поле боя там нет решения. Русские не потерпят поражение. В Москве политических перемен не будет. Это реальность».

Очевидные #мысли, да?

Но в Европе даже и думать не хотят в этом направлении. А слова «мы облажались» для Брюсселя как нож острый. Ибо — мания величия…

Не из-за неё ли кризис продолжится и будут гибнуть люди?

А может, лучше было бы «в топку» таких глухих к реальности лидеров?

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