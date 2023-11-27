НЛО могут принадлежать древней земной цивилизации

Профессор Гарварда и руководитель проекта Galileo Ави Леб в своей последней статье для Medium бросил вызов традиционным представлениям о НЛО.

Он предполагает, что неопознанные воздушные явления (UAP), зафиксированные военными пилотами и астрономами, могут быть не инопланетными кораблями, а артефактами более древней цивилизации с Земли.

Леб рисует картину древней технологической цивилизации, существовавшей до последнего ледникового периода. Он предлагает, что изменения в климате, возможно, вызванные технологической деятельностью, могли привести к глобальному потеплению, меняя облик нашей планеты. Следы этой цивилизации, считает Леб, могли быть уничтожены геологической активностью или атмосферными воздействиями.

Поддерживая свою гипотезу, Леб ссылается на современные доклады директора Национальной разведки Аврил Хейнс о неопознанных аномальных явлениях. Он поднимает вопрос: могут ли эти загадочные объекты быть свидетельством технологической цивилизации, существовавшей на Земле 252 миллиона лет назад?

Несмотря на невероятность своей теории, Леб признает её сложности. Отсутствие археологических свидетельств и вопросы сохранности технологии в течение миллионов лет создают серьезные вызовы. Тем не менее, он настаивает не игнорировать эту возможность, призывая к использованию научных методов для сбора данных и проверки гипотез.

Эксперты уже начали высказывать свои мнения по поводу этой теории. Некоторые подчеркивают важность исследования не только внеземных пространств, но и прошлого нашей собственной планеты. Другие выражают сомнения и призывают к более тщательному анализу данных.

Независимо от того, насколько невероятна эта гипотеза, она поднимает волнующие вопросы о прошлом Земли и возможных следах технологических цивилизаций, которые могли предшествовать нашей.