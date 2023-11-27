Почему внеземные цивилизации не выходят на связь?

Парадокс Ферми продолжает терзать умы ученых и философов.

Вопрос, почему, несмотря на потенциальное множество цивилизаций во Вселенной, мы до сих пор не обнаружили никаких сигналов от внеземных разумов, остается без ответа. Однако, новые исследования в области астрофизики предлагают свежий взгляд на этот вопрос.

Научная статья, опубликованная в The Astrophysical Journal, представляет работу исследователей Вэньцзе Сон и Хэ Гао, которые решили подойти к парадоксу Ферми с вероятностной точки зрения. Их выводы, возможно, раскрывают некоторые тайны, почему мы еще не общаемся с инопланетянами.

Согласно исследователям, ключевыми факторами в определении количества общающихся внеземных цивилизаций (CETIs) являются вероятность возникновения жизни и стадия эволюции звезды-хозяина планеты. Девять сценариев, созданных исследователями, предлагают разные варианты, где CETIs могут быть как редкими, так и обычными.

Если CETIs встречаются редко (порядка 110 по всему Млечному Пути), то общающейся цивилизации, возможно, придется просуществовать 400 000 лет, прежде чем она получит сигнал от другой. В лучшем случае, при наличии около 43 000 CETIs, общающейся цивилизации потребуется не менее 2000 лет, чтобы получить первое приветствие из космоса.

Оказалось, что даже в случае существования десятков тысяч CETIs, времени может потребоваться более чем достаточно, чтобы они обнаружили друг друга. Исследователи указывают, что существует вероятность, что цивилизации могут самоограничиваться из-за различных угроз, таких как проблемы с населением, ядерное уничтожение, изменение климата и даже внезапные космические катастрофы.

Авторы из Пекинского педагогического университета предполагают, что если аргумент о Конце света верен, то мы можем остаться изолированными от других цивилизаций до нашего вымирания. Возможно, ключ к разгадке парадокса Ферми кроется в непредсказуемой природе жизни и эволюции цивилизаций.

Современные подходы к поиску внеземной жизни подчеркивают ограничения наших текущих методов обнаружения, но не исключают возможности будущего контакта с инопланетянами. Несмотря на множество неизвестных, одно ясно – загадка Ферми все еще заставляет нас задумываться о месте человека в бескрайней вселенной и о том, что может скрываться за чередой звезд и планет в нашем небесном океане.