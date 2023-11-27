Ученые сократили список продуктов, провоцирующих рак

Как показало исследование, результаты которого опубликованы в издании Mailonline, отличающееся высокой степенью распространенности убеждение, согласно которому ультраобработанные продукты повышают риск развития онкологических заболеваний, теперь вызывает сомнение.

В ходе исследования, во время которого мужчины и женщины ежедневно употребляли по 400 и 330 граммов ультраобработанных продуктов соответственно, удалось установить, что далеко не все продукты, относящиеся к категории ультраобработанных повышают степень риска развития рака.

В данном случае речь идет о сухих завтраках, хлебе и растительных заменителях мяса, которые, как отмечают ученые, не продемонстрировали сколь-либо существенного влияния на развитие онкологии.