 

Ученые сократили список продуктов, провоцирующих рак

27.11.2023, 5:35, Разное
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Как показало исследование, результаты которого опубликованы в издании Mailonline, отличающееся высокой степенью распространенности убеждение, согласно которому ультраобработанные продукты повышают риск развития онкологических заболеваний, теперь вызывает сомнение.

В ходе исследования, во время которого мужчины и женщины ежедневно употребляли по 400 и 330 граммов ультраобработанных продуктов соответственно, удалось установить, что далеко не все продукты, относящиеся к категории ультраобработанных повышают степень риска развития рака.

В данном случае речь идет о сухих завтраках, хлебе и растительных заменителях мяса, которые, как отмечают ученые, не продемонстрировали сколь-либо существенного влияния на развитие онкологии.     


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