Ученые установили, почему после сладкого тянет к жирному

Как сообщает издание Cell Reports, результаты исследования, проведенного на мухах-дроздофилах, четко продемонстрировали, что чрезмерное потребление сахара усиливает тягу к жирной пище, как и наоборот.

Ученые, представляющие Университет Умео, установили, что в данном случае речь идет о взаимосвязи двух молекул, отвечающих за степень чувствительности вкусовых рецепторов к сладкому и жирному. Исследование показало, что гормон SSH, уменьшающий тягу к сладкому, одновременно заставляет хотеть чего-то жирного, что приводит к выбросу в кровь такого гормона, как лептин, известный у мух-дрозофил как Upd2 и подавляющий восприятие вкуса жира и повышающий тягу к сладкому.

Таким образом, именно сигналами между SSH и Upd2 регулируется взаимодействие между потреблением сладкого и жирного. Можно предположить, что данный механизм присущ и людям, что подтверждает теорию, согласно которой избегание жирного и сладкого может разорвать замкнутый круг и минимизировать риск набора лишнего веса.