Следы затонувших неолитических кораблей обнаружены в бассейне императора Тиберия

В фешенебельном резиденции императора Тиберия в одной из самых прекрасных провинций Римской империи среди пышной растительности и величественных архитектурных сооружений раскинулся прекрасный бассейн. Его безупречное синее дно будто манило гостей и жителей императорского двора к прекрасным водным забавам и расслаблению.

Однако, недавно этот идиллический уголок стал свидетелем удивительного открытия, которое потрясло как историков, так и любителей древности. Под зеркальной гладью воды бассейна были обнаружены явственные следы, свидетельствующие о неолитическом кораблекрушении.

Это открытие не только расширило наши знания о старинной морской истории, но и нанесло удар по общепринятому представлению о развитии судоходства в ту эпоху. Многие исследователи склонны были считать, что мореплавание в неолите было туго связано с человеческой деятельностью и носило скорее случайный характер. Однако находка в бассейне императорской резиденции рушит эти предположения и заставляет пересмотреть наши представления о мореплавании в древние времена.