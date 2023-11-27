 

Следы затонувших неолитических кораблей обнаружены в бассейне императора Тиберия

27.11.2023, 4:25, Разное
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В фешенебельном резиденции императора Тиберия в одной из самых прекрасных провинций Римской империи среди пышной растительности и величественных архитектурных сооружений раскинулся прекрасный бассейн. Его безупречное синее дно будто манило гостей и жителей императорского двора к прекрасным водным забавам и расслаблению.

Однако, недавно этот идиллический уголок стал свидетелем удивительного открытия, которое потрясло как историков, так и любителей древности. Под зеркальной гладью воды бассейна были обнаружены явственные следы, свидетельствующие о неолитическом кораблекрушении.

Это открытие не только расширило наши знания о старинной морской истории, но и нанесло удар по общепринятому представлению о развитии судоходства в ту эпоху. Многие исследователи склонны были считать, что мореплавание в неолите было туго связано с человеческой деятельностью и носило скорее случайный характер. Однако находка в бассейне императорской резиденции рушит эти предположения и заставляет пересмотреть наши представления о мореплавании в древние времена.


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