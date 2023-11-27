 

Британские ученые обнаружили древний инструмент, защищающий цивилизации от засухи

27.11.2023, 4:25, Разное
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Археологические раскопки, проведенные учеными Британии, привели к находке, которая может изменить представление о способах противодействия засухе. Им удалось обнаружить древний инструмент, который использовался для защиты цивилизации от суровых климатических условий.

Этот артефакт, изготовленный из драгоценного металла, представляет собой уникальное сочетание инженерного гения и глубокого понимания климатологии. Анализ его конструкции и прилипших к нему остатков позволил ученым понять, что он использовался для контроля над основным источником воды – реками.

Изучение каналов и желобов внутри инструмента позволило ученым предположить, что он способен регулировать уровень воды в реках в зависимости от климатических факторов. В периоды засухи этот инструмент мог самостоятельно увеличивать поток воды, обеспечивая таким образом определенный уровень влажности и сохраняя реки пригодными для полива сельскохозяйственных угодий.


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