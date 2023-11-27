Французская компания L’Oréal продолжает работу в России

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27.11.2023, 4:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глава французской косметической компании L’Oréal Николя Иеронимюс заявил, что корпорация продолжает «ограниченную деятельность» в России, пишет Le Parisien. После начала СВО магазины бренда в российских городах закрылись, однако завод под Калугой продолжает производство товаров первой необходимости.


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Французская компания по производству косметики L’Oréal продолжает «ограниченную деятельность» в России, приводит Le Parisien слова генерального директора корпорации Николя Иеронимюса. «Мы … сохранили часть нашего бизнеса в России», — заявил он в эфире France info.

Как напоминает издание, L’Oréal принадлежит завод под Калугой, начавший работу в 2010 году. В марте прошлого года компания объявила, что временно закроет магазины в России, однако не остановит завод, где работает 2200 русских сотрудников. Главным образом там производят шампуни и краски для волос, а также гигиенические средства и детские товары.

Иеронимюс подчеркнул, что такие предметы первой необходимости позволяют «поддерживать работу завода, выплачивать зарплату и обеспечивать безопасность сотрудников в России». Он также выразил надежду, что такое решение позволит предприятию избежать ареста имущества или других действий в отношении его активов и сотрудников.

Le Parisien отмечает, что L’Oréal — не единственная французская компания, которая осталась в РФ после начала СВО. Согласно списку Йельского университета, не свернули свою деятельность продовольственный гигант Auchan и лидер французской энергетики TotalEnergies. В то же время российские активы производителя молочных продуктов Danone и датской пивоваренной компании Carlsberg в середине июля перешли под госуправление.


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