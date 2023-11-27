 

Мнение: О позорной сдаче… Зачем Запад сливает Израиль?

27.11.2023, 3:35, Разное
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Кроме арабов никто, пожалуй, и не спорит, что #Израиль имел безусловное право ответить на дерзкое вторжение ХАМАС в пределы своих частично признанных границ, обстрелы и убийства. Даже с учётом того, что многие жертвы находились на спорных территориях, которые палестинцы считают своими, а израильтяне своими. И даже с учётом непростых и напряжённых отношений между еврейским и арабским населением Земли Обетованной.

Ну не мог же Тель-Авив не ответить на варварскую акцию бородачей в тапках!

Короче, израильская армия разрушает Газу в рамках «необходимой самообороны» — и точка! А кто думает иначе, тот антисемит и сторонник Холокоста.

По идее, союзники Израиля в Америке и в Европе должны бы разделять это мнение Тель-Авива, который ведёт спецоперацию против террористического режима ХАМАС на землях Палестины. Но творится что-то не то.

Почему-то в Европе акции протеста — по большей части антиизраильские. Европейские политики говорят, что именно ЦАХАЛ должен соблюдать «законы и обычаи войны». И вообще, неплохо бы Израилю в очередной раз помириться с палестинцами. Мол, не нужно ещё больших жертв.

И публикации в #СМИ — всё больше о страданиях палестинцев, хотя в Тель-Авиве уверяют, что всё это — «хамасовская пропаганда», и умные израильские снаряды и бомбы щаядят женщин, стариков и детей, пусть даже террористы и прикрываются ими как живым щитом. Например, на Би-Би-Си вышел независимый репортаж о том, что цифрам подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы о количестве жертв среди мирного населения можно доверять. И что само это количество уже на порядок превысило число убитых в ходе хамасовского террористического рейда.

А на американском CNN рассказывают, что не столько ХАМАС, сколько Армия обороны Израиля нарушает международное гуманитарное право. И что сама по себе её спецоперация уже вышла за пределы «необходимой обороны»

И Вашингтон изо всех сил давил на Тель-Авив, чтобы тот пошёл на четырёхдневное перемирие с ХАМАС ради освобождения некоторых заложников. И чтобы из израильских тюрем выпустили палестинских террористов, даже без соблюдения принципа равенства. И чтобы в Газу пошли гуманитарные конвои. И сейчас на Израиль давят со всех сторон, чтобы это перемирие «само собой» переросло в очередной устойчивый мир, который ХАМАС, конечно же, нарушит спустя время.

А ещё Израиль — мировой рекордсмен по числу резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, осуждающих его политику в отношении арабов. И Вашингтон особо не препятствует таким дипломатическим демаршам в отношении своего союзника на Ближнем Востоке. Нет, на словах-то все на Западе — за евреев, но… судите по делам!

За что так сильно цивилизованный мир невзлюбил Израиль?

Неужели только за арабские #нефть и #деньги?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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