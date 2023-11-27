Рупор кремлевской пропаганды: Как брали промку

Как брали Промку

Про Промку написали все. Расскажу, как это было, поскольку видел все своими глазами. Только что выскочил оттуда.

Бригада "Ветераны" https://t.me/veterany_60omsb сделала это!

Оговорюсь. Конечно, это была совместная операция и в ней были задействованы несколько подразделений. Но основная работа по штурму зданий легла на плечи именно "Ветеранов". Именно они взяли пратически все здания (оговорку практически можно проигнорировать). Именно они возглавляли штурмовые группы.

Не устаю удивляться их подвигу. До сих пор не укладывается в голове весь масштаб операции, которую им удалось осуществить. Промку не могли взять несколько лет. А теперь она пала!

Нынешний штурм начался 9 ноября. Было несколько тяжелых точек. Противник их хорошо укрепил. Эти строения имели хороший обзор, некоторые и вовсе были оборудованы турелями с крупнокплиберными пулемётами.

Не буду упоминать кодовые названия ключевых точек, поскольку территория еще зачищается.

Предпоследнюю не могли взять несколько дней. Противник поливал огнём подходящие штурмовые группы. Точку обстреливали из танков, но она не сдавалась.

В какой-то момент наш танк сумел подавить огневой контакт противника и штурмовики "Ветеранов" одним рывком пробились в здание. Они с ходу погасили всушников, потом осуществили зачистку. После этого начали забирать соседние здания.

24 ноября

Это был ключевой день. "Промку" покинул оперативный штаб ВСУ. Высшее командование отдало приказ украинским армейцам покинуть территорию авдеевской промзоны. Штурмовые группы бригады "Ветераны" практически вплотную подошли к нему.

Украинские офицеры, если их можно называть таковыми, бросили рядовых бойцов на уже бессмысленную и не нужную даже украинскому геештабу защиту "Промки". Подпалив штаб, они пешком направились к блокпосту и их печальная вереница, бредущая в гору по слякоти в сторону Авдеевки, стала символом павшей "Промки".

В это время "Ветераны" уже обстреливали опустевший штаб ВСУ на Промке.

После бегства украинского штаба в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Промка пала.

"Ветераны" брали здания одно за другим и зачищали их. В них оставались забытые собственным командованием рядовые бойцы ВСУ. Они пытались отстреливаться, но их сопротивление быстро гасилось.

26 ноября

Промка практически полностью перешла под контроль российской группировки. Днем в одном из зданий в подвале пряталась группа всушников, которые попали в капкан. Что с ними не знаю, убыл до окончания зачистки этого здания. Но думаю, сейчас строение защищено.

Ссылка на телеграм-канал бригады "Ветераны": https://t.me/veterany_60omsb

https://t.me/voenkors/489 – цинк

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