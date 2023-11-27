Немецкий политик – бундесвер способен продержаться в бою не больше двух дней

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Боеприпасы, переданные Украине, восполняются слишком медленно, заявил заместитель главы парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль телеканалу N-TV. По его словам, поставки Киеву необходимы, однако они привели к серьёзному дефициту снаряжения в вооружённых силах Германии. Важнейшие воинские подразделения бундесвера в их нынешнем состоянии, по его оценке, могут продержаться в бою не более двух дней.



АР

Заместитель лидера парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль призвал значительно ускорить оснащение вооружённых сил Германии и пополнить запасы военной техники, переданной Украине, пишет немецкий телеканал N-TV.

Правильная и разумная передача боеприпасов Украине «сейчас превратилась в серьёзный дефицит в бундесвере», заявил политик по иностранным делам и обороне. «Важнейшие воинские подразделения могут продержаться в бою не более двух дней. И это в целом катастрофический результат», — заявил Вадефуль.

«Тот, кто говорит даже о готовности к войне, но ожидает, что бундесвер будет готов хотя бы к обороне, должен был бы позаботиться о том, чтобы такой плохой ситуации не возникло. К сожалению, всё обстоит с точностью до наоборот», — подчеркнул политик. Развитие бундесвера в обороноспособные вооружённые силы практически не продвигается, критикует Вадефуль. «Оно застряло в зачаточном состоянии, и Борис Писториус, конечно, теперь также несёт ответственность за этот застой. Я вижу громкие заявления, но мало реальных мер, способствующих повышению боеспособности, о которой говорит сам министр обороны, — отмечает политик. — Бундесвер не переживает сейчас переломного момента».

Заказы есть, но бундесвер пока практически ничего не получил. «Даже когда речь идёт о закупке на замену, бундесвер фактически несёт убытки. Как бы ни были правильны передачи Украине, с точки зрения материальной части и боеприпасов, в нынешней ситуации с политикой безопасности недопустимо, чтобы не было никакой компенсации», — подчеркнул Вадефуль. По его словам, конфликт на Украине ясно дал понять: «Нам нужно намного больше того, что у нас было».

В то же время Вадефуль заявил о поддержке военной помощи Украине. «Она ведёт нашу европейскую борьбу за свободу, и это правильно и необходимо. Не хватает только того, чтобы мы сейчас переключили рубильник и осознали поворотный момент», — призывает он. Вадефуль видит бундесвер, который продолжает действовать так, как он действовал последние 20 лет, и имеет структуру «афганской армии», то есть той, которая специализируется на международных миссиях. «Я вижу бундесвер, который по-прежнему осуществляет свои закупки так же тщательно, осторожно и иногда — я думаю — с опаской, как и в последние 20 лет», — пояснил немецкий политик.

Заместитель лидера парламентской фракции ХДС/ХСС также считает необходимым введение обязательной службы в бундесвере, гражданской обороне и аварийных службах. «Мы не сможем обеспечить эффективную национальную оборону без необходимых кадров, — отметил он. — Теперь дискуссия должна стать конкретной и прояснить, каким образом можно сделать службу привлекательной». Служба должна окупаться пенсионными выплатами, а также льготами при обращении в общественные учреждения.

Как напоминает N-TV, обязательная военная служба была приостановлена в июле 2011 года после 55 лет правления тогдашнего министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга, что на практике означало отмену военной и гражданской службы. В последнее время всё чаще высказываются сомнения в том, что бундесвер сможет достичь заявленной цели — к 2031 году насчитывать в своих рядах 203 тыс. мужчин и женщин в военной форме, заключает немецкий телеканал.