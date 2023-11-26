 

Шведские ученые обнаружили связь между уровнем глюкозы и мочевой кислоты и продолжительностью жизни

26.11.2023, 23:45, Разное
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Ученые Швеции провели исследование, в ходе которого была обнаружена прямая связь между уровнем глюкозы и мочевой кислоты в организме человека и его потенциалом для долголетия. Эта находка открывает новые возможности для понимания процессов старения и разработки стратегий для продления активной и здоровой жизни.

Научная группа из Швеции провела тщательное исследование, чтобы выяснить, как связаны уровень глюкозы и мочевой кислоты с долголетием. С учетом многочисленных данных и анализом обширной выборки испытуемых были получены интересные результаты, которые потенциально могут изменить наше представление о процессе старения и его регуляции.

Исследователи обнаружили, что уровень глюкозы и мочевой кислоты у человека непосредственно связаны с его способностью к долголетию. Испытуемые с низким уровнем глюкозы и мочевой кислоты в крови имели значительно большие шансы достичь преклонного возраста без развития серьезных заболеваний и ухудшения общего состояния здоровья.


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