10 капель глицерина и ложка кокосового масла: делаем увлажняющую и омолаживающую маску для лица с натуральным коллагеном
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В холодный сезон кожа лица часто пересыхает. Это способствует старению и появлению морщин. Поэтому зимой необходимо делать питательные маски с увлажняющими ингредиентами. Они наполнят кожу влагой и предотвратят возрастные изменения. Мы поделимся рецептом увлажняющей и омолаживающей маски для лица.
Преимущества кокосового масла
Главным ингредиентом этой маски является кокосовое масло. Оно содержит лауриновую кислоту, которая отличается хорошими увлажняющими свойствами. Это принесет пользу сухой и потрескавшейся коже.
Также в состав кокосового масла входят ингредиенты, обладающие противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Это помогает бороться с инфекциями и поддерживать чистоту кожи.
Само по себе кокосовое масло не содержит коллагена. Однако оно может стимулировать естественную выработку этого белка. Это способствует упругости, эластичности и молодости кожи.
Ингредиенты
Вам потребуются следующие продукты:
кокосовое масло – 1 столовая ложка; витамин E – 1 капсула; натуральный глицерин – 10 капель; гвоздичное масло – 20 капель.
Также подготовьте увлажняющий и солнцезащитный крем.
Растопите масло
Положите кокосовое масло в посуду для микроволновки. Растапливайте его в СВЧ-печи 5 – 10 секунд.
Добавьте остальные ингредиенты
Накапайте гвоздичное масло и перемешайте массу. Дождитесь. когда она остынет. Добавьте глицерин и содержимое капсулы с витамином E. Снова перемешайте смесь.
Применение
Очистите кожу лица. Нанесите состав кистью. Через полчаса смойте его. Используйте теплую воду и мыло. После окончания процедуры нанесите увлажняющий, а затем солнцезащитный крем.
Рекомендации
Чтобы добиться омолаживающего эффекта, используйте это средство не реже 1 раза в неделю. Продолжайте процедуры в течение месяца.
Перед первым применением маски проведите тест на аллергию. Нанесите состав на кожу тыльной столоны ладони или предплечья. Если через 10 минут не появилось покраснения и зуда, то вы можете применять маску на лице.
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