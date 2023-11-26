10 капель глицерина и ложка кокосового масла: делаем увлажняющую и омолаживающую маску для лица с натуральным коллагеном

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26.11.2023, 22:00, Разное
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В холодный сезон кожа лица часто пересыхает. Это способствует старению и появлению морщин. Поэтому зимой необходимо делать питательные маски с увлажняющими ингредиентами. Они наполнят кожу влагой и предотвратят возрастные изменения. Мы поделимся рецептом увлажняющей и омолаживающей маски для лица.

Преимущества кокосового масла

Главным ингредиентом этой маски является кокосовое масло. Оно содержит лауриновую кислоту, которая отличается хорошими увлажняющими свойствами. Это принесет пользу сухой и потрескавшейся коже.

Также в состав кокосового масла входят ингредиенты, обладающие противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Это помогает бороться с инфекциями и поддерживать чистоту кожи.

Само по себе кокосовое масло не содержит коллагена. Однако оно может стимулировать естественную выработку этого белка. Это способствует упругости, эластичности и молодости кожи.

Ингредиенты

Вам потребуются следующие продукты:

кокосовое масло – 1 столовая ложка; витамин E – 1 капсула; натуральный глицерин – 10 капель; гвоздичное масло – 20 капель.

Также подготовьте увлажняющий и солнцезащитный крем.

Растопите масло

Положите кокосовое масло в посуду для микроволновки. Растапливайте его в СВЧ-печи 5 – 10 секунд.

Добавьте остальные ингредиенты

Накапайте гвоздичное масло и перемешайте массу. Дождитесь. когда она остынет. Добавьте глицерин и содержимое капсулы с витамином E. Снова перемешайте смесь.

Применение

Очистите кожу лица. Нанесите состав кистью. Через полчаса смойте его. Используйте теплую воду и мыло. После окончания процедуры нанесите увлажняющий, а затем солнцезащитный крем.

Рекомендации

Чтобы добиться омолаживающего эффекта, используйте это средство не реже 1 раза в неделю. Продолжайте процедуры в течение месяца.

Перед первым применением маски проведите тест на аллергию. Нанесите состав на кожу тыльной столоны ладони или предплечья. Если через 10 минут не появилось покраснения и зуда, то вы можете применять маску на лице.


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