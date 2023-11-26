Мнение: В снегах не хватает тестостерона

Помню, что в 90е, когда я какое-то время работал в западных компаниях типа «Делойт и Туш» и Мирового банка, меня поразила такая деталь: американцы, заполняя собственные резюме для приема на работу, в раздел «Личные качества» без раздумий вписывали «Aggressive». Это воспринималось как позитивная характеристика! Типа так: «умный, энергичный, трудолюбивый, агрессивный» – в строчку. Вот какой я, типа, хороший буду работник! Мой веселый друг, фанфарон и раздолбай Эрик Винчелл, именно так о себе и писал, пытаясь устроиться в компанию «Марс», чем несказанно меня, совкового юношу, удивлял.

(Интересно, кстати, как оно сейчас, при повсеместном распространении на Западе толерантности и «снежинок» – сохранилась эта традиция? Или «агрессивность» тоже отменили, вместе с белыми токсичными самцами?)

Но это я всё в развитие своей парадоксальной теории, что чем более мирным, покорным и забитым является всё население В ЦЕЛОМ – тем выше вероятность, что во главе его окажутся самые отмороженные ублюдки и психопаты, сколь бы ничтожной не была доля этих милых (на самом деле – больных) людей в популяции. Просто потому, что в тернистом пути наверх в общественной иерархии им просто некому будет противостоять – более компетентные, умные и трудолюбивые будут пасовать, даже не дожидаясь второго или третьего натиска (политкорректный перевод aggressive – напористый).

А это в свою очередь означает, попасть под власть «в целом максимально тихих, мирных и спокойных людей» чаще всего будет означать «попасть под власть самых злобных и отмороженных психопатов», которым тихие и мирные станут подчиняться без звука, творя самые дикие и безумные непотребства.

Есть, кстати, много признаков, что и наши соседи украинцы находятся под властью самых отмороженных психопатов практически безраздельно. Собственно, уже то, что их страна вот уже 30 лет активно и с самым фанатичным упорством, со всей силой государственного принуждения переучивает собственное население с одного языка (большинства) на другой (меньшинства), ломая через колено всех, кто пытался сопротивляться – уже указывает на психопатию, поскольку никаким разумным объяснениям такое упорство не поддается. ЗАЧЕМ?? Психопат никогда не дает ответа – чаще всего потому, что он сам его не знает. Психопату просто нравится глумиться и куражиться, к созидательной деятельности все равно ни один психопат не способен, да им она и неинтересна.

А вот эти настойчивые поиски «коллаборантов» среди попавшего под оккупацию населения, с угрозами «вешать и убивать» десятки и сотни тысяч – из уст верховных украинских психопатов? А жуткие, почти как из антиутопий, постоянные сценки «охоты на людей» на улицах украинских городов, когда обыкновенных уличных прохожих разве что не сетями отлавливают и тут же отправляют «на войну», как диких зверей?

И опять-таки: «внизу», как на подбор – как правило, вполне мирные и приятные люди. Но «возгонка» – страшная.

Если совсем коротко сформулировать: в обществах с пониженным уровнем агрессии (недостатком тестостерона в основных массах) – наверх неминуемо полезет самая откровенная хтонь (с зашкаливающим тестостероном или просто откровенно сумасшедшие).

От этого, кстати, русские в своих мечтаниях часто склонны к… правильно, анархии. Собственно, основоположники анархизма (редкий случай для мировых течений) – как раз русские: Бакунин да Кропоткин. Это такая инстинктивная форма самозащиты. Если, как подметили русские, чем больше «этажей власти», тем больше на них скапливается психопатов самого жуткого извода, то давайте сделаем так, чтобы власти вообще не было! Может, тогда психопатам станет негде скапливаться, они посыпятся вниз, и станет как-то полегче?

Бред, конечно. При анархии психопаты начинают банально объединяться в банды и просто резать тихих и кротких русских, а им не хватает той самой aggressive, чтобы защищаться. ТУПИК.

Второй вариант, чтобы как-то справиться с этим родовым проклятием (недостатком тестостерона), тоже часто применялся на протяжении русской истории. Фактически, это была ведь «защита от себя же»: как справляться с неизбежным производством УРОДОВ (психопат – больной человек) в собственном обществе? Это было приглашение людей с повышенным уровнем агрессивности, но с какой-то при этом склонностью к порядку: «придите и володейте нами». За счет чужих, но хоть как-то структурированных агрессоров, справиться со своими, абсолютно устрашающими отморозками (одно из проявлений, что они такое – тот самый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный»; второе – те самые «лихие 90е», тоже до сих пор вызывающие содрогание у «добрых русских людей»).

В качестве «чужих» приглашали сначала немцев, которые и правили Россией 300 лет; потом, во время особо мощного всплеска психопатии после 1917 года – «русских немцев», заодно с большей частью «тихих и мирных» образованных русских – вырезали к чертовой матери. Наступило царство Хтони, с которым кое-как справлялись, уже с опорой на евреев. Евреи тоже, однако, не сдюжили: Русская Земля непрерывно порождала новых психопатов, по неумолимому закону Возгонки их выносило вверх, и евреи, как ни старались, не успевали их прореживать. В итоге при первой же возможности евреи из России тоже ломанулись на выход – а мы остаемся здесь. При том же концентрация психопатов НАВЕРХУ растет уже просто по экспоненте, уже и государственную идеологию в России ввели соответствующую – НБС, и агрессивную войну развязали, и о мировой войне психопаты уже в открытую, прямо по телевизору, мечтают – и глаза этих больных людей горят положенным им безумным блеском.

При том, что я не устану повторять – их так-то, в принципе, немного. Не больше, чем у других. Просто у нас они – все наверху. ОПРЕДЕЛЯЮТ, как жить (или не жить) остальным.