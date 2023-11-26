 

Рупор кремлевской пропаганды: В США зарезали Дерека Шовина

26.11.2023, 21:40, Разное
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В США в тюрьме зарезали бывшего полицейского Дерека Шовина, который был ложно обвинен в убийстве Джорджа Флойда и получил 22 года тюрьмы.
Впоследствие, было установлено, что Флойд умер от передозировки наркотиков, а не от удушения коленом Шовина.
Шовин добивался пересмотра своего дела, резонно рассчитывая на оправдание. И его освобождение могло нанести чудовищный удар по всей мифологии BLM. Ведь в ней замазалось столько людей.

Поэтому совершенно случайно перед подготовкой к слушаниям Шовина зарезали в тюрьме. Перед убийством Шовина, его адвокаты требовали перевода его в одиночную камеру в целях безопасности (подозревали угрозу жизни), но им было отказано, так что начальство тюрьмы где сидел Шовин является прямым соучастником произошедшего убийства.

Тусонскиий медицинский центр в Аризоне подтвердил смерть Шовина от полученных ножевых ранений (Шовина убивала группа лиц)

UPD:
Прокуратура штата Миннесота заявила, что сообщения (https://t.me/boris_rozhin/104778) о смерти полицейского Дерека Шовина зарезанного в тюрьме преждевременны и есть шансы, ,что он выживет. Ранее медицинский центр Тусона заявил, что Шовин скончался в результате полученных ножевых ранений. Согласно заявлению прокурора, врачи еще борются за жизнь Шовина и он возможно выживет. Между тем ЦРУшная помойка "Радио Свобода" также заявила о том, что Шовин предположительно мертв.Семья Шовина не получала никакой информации от государства после сообщений о том, что его зарезали в тюрьме. Адвокаты Шовина требуют от тюрьмы прозрачности и достоверной информации о судьбе Шовина. Также власти не раскрывают цвет кожи нападавшего.Относительно вопросов о виновности Шовина. Вот протокол (https://pbs.twimg.com/media/F_21zYKXgAAch5C?format=jpg&name=large) вскрытия Флойда, где указано, что при вскрытии не обнаружено повреждений представлявших угрозу жизни.

Источник: Colonel Cassad


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