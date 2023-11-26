Эксперт Блейкли назвала два продукта, снижающих давление

Как заявила британский эксперт Эрин Блейкли, хотя многие и не проявляют по отношению к повышенному давлению сколь-либо серьезного отношения, такое состояние может представлять довольно серьезную опасность для здоровья за счет негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему и целый ряд других органов.

В интервью таблоиду Daily Express Блейкли поделилась информацией о двух хорошо всем известных продуктах, способствующих снижению кровяного давления и минимизирующих негативные последствия его повышения.

В данном случае речь идет о содержащем более 70% какао черном шоколаде, которого следует употреблять не более 55 граммов в день, а также богатой флавоноидами чернике, подчеркнув, что обозначенные продукты не только снижают давление, но и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы.