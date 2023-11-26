 

Politico – рейтинги Байдена летят вниз — президент всё сильнее уступает Трампу

26.11.2023, 21:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Американская публика всё сильнее охладевает к Джо Байдену: судя по исследованиям общественного мнения, проведённым в ноябре, его отставание от Дональда Трампа увеличивается, пишет Politico. Как упоминается в материале издания, Трамп вырвался вперёд уже в четырёх из шести «колеблющихся» штатов.


AP

Популярность президента США Джо Байдена среди избирателей продолжает сокращаться: свежие соцопросы показывают, что он всё сильнее отстаёт от своего главного соперника Дональда Трампа, пишет Politico.

По информации издания, из проведённых в этом месяце 13 разными компаниями опросов, в которых нынешний лидер страны сравнивался с Дональдом Трампом, 11 показали, что его позиции по сравнению с предыдущими исследованиями ухудшились. Кроме того, проведённые в начале ноября опросы показали, что Трамп обошёл Байдена в четырёх из шести «колеблющихся» штатов.

Хотя опросы и свидетельствуют о том, что нынешняя ситуация обусловлена прежде всего разочарованием избирателей в Байдене (то есть они совсем не обязательно проголосуют за Трампа, а могут просто отказаться участвовать в выборах), Республиканская партия всё же начинает укреплять свои позиции, костатирует Politico. По данным газеты, средневзвешенный показатель поддержки Трампа в общенациональных опросах в настоящий момент поднялся до самой высокой планки за нынешний год.

Падение рейтинга Байдена обусловлено целым комплексом факторов, среди которых — потеря интереса к нему среди самых лояльных к демократам групп населения (и прежде всего — молодёжи), разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт, а также появление независимых кандидатов от третьих сил, выступающих «спойлерами» как для главы государства, так и для Трампа, рассуждает обозреватель Politico.


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