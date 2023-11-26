С джемпером и пиджаком или с угги и пальто: подборка стильных зимних нарядов с легинсами на каждый день

Легинсы очень удобны, с ними можно создавать стильные образы, если только подбирать фасон. В отличие от плотных колготок, они не должны быть прозрачными, так как из-за этого они могут выглядеть дешевыми и неряшливыми. Вместо этого следует искать более толстые материалы с такими деталями, как стремена, разрезные края и облегание по фигуре. От ношения их с юбкой-миди до сочетания с сапогами до колена и блейзером — вот несколько нарядов, которые убедят вас носить легинсы.

Легинсы + пиджак + сапоги до колена

Можете смело создать себе образ, как на титульном фото. Сегодня очень многие женщины носят сапоги до колена поверх легинсов или джинсов скинни. Глянцевая пара ботинок для верховой езды и шерстяной пиджак в стиле анук — это всегда хорошее дополнение к образу.

Если же вы хотите для себя более легкий вариант, сочетайте легинсы с обычным батником. Это повседневным образ, в котором можно отправиться куда угодно. Подберите обувь в тон, и вы готовы к любым повседневным задачам.

Легинсы со стременами + джемпер + кроссовки

Наверняка вы видели на постерах 80-х годов, как носили легинсы со стременами под каблуки-лодочки. Теперь эта мода вернулась, чтобы засиять по-новому. Придайте своему образу стильности, сочетая легинсы с классными кроссовками и свитером смелой вязки.

Мода предполагает также ношение легинсов с теплыми пиджаками. Подбирайте свои любимые кроссовки в тон или, наоборот, по контрасту. Дополняйте образ яркими аксессуарами и выходите в город, как на подиум. Можете заправить легинсы в высокие носки, как на фото выше.

Легинсы + двубортное пальто + угги

Современная зимняя мода показывает, что ажиотаж вокруг обуви угги все еще в самом разгаре. В сочетании с вязаной шапкой, удобной сумкой через плечо и пальто свободного кроя этот образ станет воплощением элегантного повседневного стиля. Выбирайте универсальные черные легинсы, чтобы все смотрелось максимально гармонично.

Легинсы + стеганая куртка

Попробуйте сочетать широкую стеганую куртку с классической парой легинсов и сабо. Хотя обувь может быть и другой, этот наряд определенно вызывает желание поэкспериментировать с аксессуарами. В зависимости от назначения образа, вы можете подобрать разные модели сумок, головных уборов и разные легинсы – от классических до более неординарных.

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Серые легинсы + кожаная куртка + юбка-миди

Хотя большинство женщин отказываются от серых легинсов, на которых виден пот, во время тренировок, для дневных прогулок они полностью подходят. Чем больше слоев, тем лучше вы будете себя чувствовать зимой. Вот почему будет уместно надеть вязаную юбку-миди поверх своей пары легинсов. Обувь может быть любой, но лучше выбрать закрытую модель для прохладных дней.

Легинсы + вязаный джемпер с высоким воротником + массивные ботинки

Этот наряд создает ощущение зимы в городе. Полностью сосредоточившись на практичности и многослойности, выберите вязаный джемпер с высоким воротником под элегантный шерстяной пиджак, а затем дополните образ тренчем. Это удобно и практично, стильно и подходит для любой погоды.

Если за окном то солнце, то холод, наденьте вместо тренча теплую жилетку, как на фото выше. Тогда вы в любой момент сможете снять ее и не париться (во всех смыслах) над своим нарядом. Обувь больше подойдет спортивная, хотя это не обязательно.

Легинсы + шуба из искусственного меха + массивные ботинки

Если вы любите стильные и немного забавные образы и комфорт, сделайте легинсы их простой основой. В остальном наряд должен выглядеть большим, смелым и уютным. Шуба не даст вам замерзнуть этой зимой, а сапоги сберегут ноги от луж или снега. Вы будете готовы к любым неожиданностям погоды, а городские улицы станут вашим личным подиумом.