Мнение: Прибалтика электрически страдает, лидирует по алкоголизму и грабит Россию

1. Гордый отказ покупать электричество в России привёл резкому росту цен в Прибалтике. За энергию прибалты платят уже заметно больше, чем жители Финляндии и Скандинавии. Цитирую (ссылка):



В рамках антироссийских санкций страны Прибалтики, как одни из самых недружественных России стран, отказались от закупок российского электричества и решили интегрироваться в единую систему Евросоюза, чтобы позже отключиться от единой сети с Россией до зимы 2025 года (источник: Forbes). Однако отказ от поставок электроэнергии из России обернулся некими последствиями, о которых первыми заговорили в Эстонии.

Так, один из эстонских экспертов в сфере энергетики заявил, что из-за отмены импорта российского электричества из России резко выросла стоимость энергии, что значительно понизило конкурентоспособность прибалтийских компаний (источник цитаты):

Страны Балтии находятся в самой высокой ценовой зоне, поскольку раньше они больше всего импортировали оттуда.

Среди стран Европы именно страны Балтии больше всего пострадали от растущих цен на электроэнергию, причем резко увеличился ценовой разрыв между Прибалтикой и Скандинавскими государствами. Вот как сейчас обстоит ситуация — в трех странах Балтии стоимость электричества в 2022 году уже составила от 192 до 230 евро за мегаватт-час (дороже всего в Литве), тогда как в более развитых странах Скандинавского полуострова она стоила от 100 до 154 евро за мегаватт-час (дороже всего в Финляндии).

Как видим, отказ от поставок энергоносителей или уже готового дешевого электричества в первую очередь бьет по карманам граждан стран Прибалтики, а также влияет на бюджеты и расходы промышленных компаний.

2. Похоже, русофобская политика не делает страны Прибалтики более процветающими и счастливыми (ссылка):

Латвия с Литвой возглавили рейтинг самых пьющих стран мира. С каждым годом оправдывать такие “рекорды” алкогольным туризмом становится всё сложнее. Цены в Прибалтике галопирующими темпами растут и приближаются к скандинавским (в отличие от зарплат), и скандинавам уже не так выгодно плавать на выходных паромами в Ригу или Таллин, чтобы нажраться в дрова. Показатели въездного туризма снижаются.

К тому же в Литве статистика по алкоголизму всегда коррелировала со статистикой самоубийств, по которым эта прогрессивная маленькая республика тоже традиционно занимает “почётные” первые места в Европе и мире.

Кстати, если от электричества Прибалтика уже демонстративно воротит нос, то зарабатывать на контрабанде алкоголя из Евросоюза в Россию прибалты пока что ещё готовы. Объёмы поставок «прибалтийского» виски из Литвы, например, выросли почти в 10 раз (ссылка). Впрочем, это временное явление — всё идёт к тому, что скоро на рынке качественного виски будет доминировать Китай.

3. Не вполне понятно, где Прибалтика вообще будет брать деньги. Доходы от русских туристов и от транзита русских товаров будут снижаться, а находящийся в экономическом упадке Евросоюз всё менее охотно спонсирует враждебных ему лимитрофов. Но вот, в Эстонии, кажется, нашли решение (ссылка):

Россия уже предупреждала Прибалтику о последствиях из-за их возможной конфискации российских активов. И вот, в Эстонии заявили, что их страна будет первой, кто на законных основаниях будет изымать замороженные российские активы и направлять их на помощь сами понимаете какой стране.

О подобном решении заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна (источник): «Эстония планирует стать первой страной Европейского союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями…»

Судя по всему, конфискация коснется около 35 миллионов евро, которые принадлежат россиянам и российским компаниям, но заморожены в юрисдикции Эстонии. Это не такие большие средства, по сравнению с общей суммой замороженных российских активов на Западе — их там около 300 млрд евро. Еврокомиссия уже целиком и полностью поддерживает Эстонию — судя по всему, чтобы посмотреть на ответную реакцию нашей страны и узнать, что может ожидать более крупные страны ЕС, если те решатся конфисковать российские деньги.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Эстония после принятия подобного решения столкнется с серьезными ответными мерами (источник): «Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то плюс-минус более или менее реальное, а мы рассматриваем это не как “изъятие”, а как воровство, то в Таллине могут не сомневаться: ответные меры будут крайне для них чувствительными и с нашей стороны не заставят себя долго ждать».

Судя по всему, подобные ответные меры могут коснуться активов эстонских компаний и их граждан в нашей стране.