Мнение: Крестьянский дух России

Почему можно говорить о том, что в России население остается в массе своей крестьянским, точнее, в ней продолжает преобладать крестьянское сознание? Ведь по фактам вроде бы все наоборот – Россия является одной из наиболее урбанизированных стран. На начало прошлого века в РИ аж под 90% населения проживало в деревнях – то есть по всей территории колыхалась одна сплошная темная крестьянская масса, а города были отдельными и редкими островками цивилизации (что и определило поражение белых в схватке с зелеными и красными). А на сегодня всё перевернулось – доля городского населения в РФ составляет 75%, а деревни стоят пустые или же в них живут одни старухи (без стариков – мужчины в сельской местности до старости доживают редко).

Но крестьянское сознание при этом никуда не девается. Главные его особенности – «моя хата с краю» и «барин всё решит, а мы люди маленькие». Откуда это, если многие живут в городах уже во втором-третьем поколении? Дело, очевидно, в особенностях наших «городов» – точнее, в их коренном отличии от средневековых городов в Европе. Помнится, в Средние века даже пословица такая была: «Сам воздух города делает свободным!» У них была – не в у нас.

Города в России всегда были в основном крепостями, то есть создавались административно, государством. Они свободным не делали – ни при Советах, ни при РФ. Был краткий период, когда они МОГЛИ бы выполнять такую функцию – 90е; но это всё быстро задушили. Переезд в города не сделал население свободным – потому оно и осталось по своей сути крестьянским. Дело в отсутствии самоуправления в городах – которого не было никогда и от которого само население бежит как от огня. Нет самоуправления – и город, строго говоря, никакой не город, а то, что в России всегда их заменяло: военное поселение. Оно может быть сколь угодно большим, может быть всё заставлено многоэтажными муравейниками – городом оно от этого не становится. В старом европейском смысле, конечно же.

В этом, безусловно, одно из главных проклятий российской жизни. Крестьянский дух жлобства и холопства отсюда не выветривается даже после формального исчезновения крестьянства.