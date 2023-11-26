 

Мнение: О другой не замеченной вовремя катастрофе… Почему пора прощаться с евро?

26.11.2023, 20:35, Разное
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Похоже, единая европейская валюта — всё.

Объективная #статистика подтверждает это нагляднее, чем пресловутое «потепление климата», на борьбу с которым Европа, к слову, тоже затратила немало сил и средств. А теперь, по сводкам, например, Германию ждёт самая холодная и снежная зима более чем за полтора десятилетия. Что ж, в мире всё связано.

Но — вернёмся к #евро.

Ещё совсем недавно евровалюта считалась не просто конкурентом американского доллара, но превосходной альтернативой ему. Мощь объединённой экономики Старого Света, сила либеральной политики и всеобщая толерантность, казалось, гарантировали ей победу в исторической перспективе. Не случайно еврочиновники при переходе от разрозненных валют к евро установили его курс к лоллару на уровне 1,19 к одному.

Те времена прошли.

Несколько последовательных кризисов — и евро «сдулся».

«Украинский» стал последней каплей. Своего рода coup de grâce для европейских амбиций. Брюссель склонился перед Вашингтоном полностью и окончательно, признав свою глубокую зависимость и неискоренимую вторичность. Что наглядно отражает статистика международных расчётов.

Америка опять победила — как одолела она британский фунт и японскую иену. Быть может, есть шанс у китайского юаня, но пока больше призрачный. А #евро стал лишь бледной тенью доллара, его производной.

Ну и зачем он тогда нужен в портфеле?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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