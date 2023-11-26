 

Рупор кремлевской пропаганды: Улыбаемся и машем

26.11.2023, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ХАМАС продолжает публиковать кадры улыбающихся и машущих на прощание руками заложников, которые передаются Израилю. В Израиле по этому поводу истерика и крики про Стокгольмский синдром.

Хотя предельно очевидно, что заложникам в Газе скорее угрожали бомбы ЦАХАЛ (и значительное кол-во заложников было убито ими – речь идет о десятках жертв, в то время как неизвестно ни одного случая, чтобы хотя бы один заложник был казнен ХАМАС), нежели удерживающие их ХАМАСовцы. Потому что у ХАМАСа была вполне конкретная цель – обменять этих заложников на тех, кого удерживал Израиль. А хорошее обращение с заложниками и демонстрация этого на камеру, это уже вопрос качества информационной войны со стороны ХАМАС, где основной месседж это "мы не звери, в отличие от Израиля". Отсюда и истерики в Израиле, так как это удар по пропаганде режима Нетаньяху. Поэтому всех заложников объявят жертвами Стокгольмского синдрома. При этом освобожденные Израилем палестинцы почему евреям руками не машут (недоработка израильской пропаганды – надо снять где машут и улыбаются). Видимо не поддаются Стокгольмскому синдрому по каким-то неведомым причинам.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Скандалы: Срочно в номер

27.11 / Си Цзиньпин: Китай начнёт подготовку к захвату Таиланда вместо Тайваня

27.11 / Бизнес заплатит 225 млрд рублей налога на сверхприбыль со скидкой

27.11 / Мнение: Ликвидация по-татарстански

27.11 / Скандалы: «Блин, платье новое не выгуляла, горько»

27.11 / HeadHunter: спрос на сотрудников с многозадачностью вырос в три раза

27.11 / Нижегородского чиновника уволили за использование двойников «для более эффективной работы»

27.11 / Россия планирует активное внедрение искусственного интеллекта для поддержки экономического роста и управления государством

27.11 / Доля импорта РФ в страны ЕС упал до 2%

27.11 / Мнение: О проблесках мудрости… Украина не победит, а Европа проиграет?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика