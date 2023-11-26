Рупор кремлевской пропаганды: Улыбаемся и машем

ХАМАС продолжает публиковать кадры улыбающихся и машущих на прощание руками заложников, которые передаются Израилю. В Израиле по этому поводу истерика и крики про Стокгольмский синдром.

Хотя предельно очевидно, что заложникам в Газе скорее угрожали бомбы ЦАХАЛ (и значительное кол-во заложников было убито ими – речь идет о десятках жертв, в то время как неизвестно ни одного случая, чтобы хотя бы один заложник был казнен ХАМАС), нежели удерживающие их ХАМАСовцы. Потому что у ХАМАСа была вполне конкретная цель – обменять этих заложников на тех, кого удерживал Израиль. А хорошее обращение с заложниками и демонстрация этого на камеру, это уже вопрос качества информационной войны со стороны ХАМАС, где основной месседж это "мы не звери, в отличие от Израиля". Отсюда и истерики в Израиле, так как это удар по пропаганде режима Нетаньяху. Поэтому всех заложников объявят жертвами Стокгольмского синдрома. При этом освобожденные Израилем палестинцы почему евреям руками не машут (недоработка израильской пропаганды – надо снять где машут и улыбаются). Видимо не поддаются Стокгольмскому синдрому по каким-то неведомым причинам.

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