Обозначены показатели крови, отвечающие за продолжительность жизни

Как сообщает издание GeroScience, у тех, кто преодолел возрастной рубеж в сто лет, исследования крови показывают довольно низкие уровни содержания глюкозы, креатинина и мочевой кислоты.

В рамках исследования были задействованы образцы крови 44 636 человек, делавших анализы в период с 1985 по 1996 год, причем из них 1224 человека дожили до ста лет. Анализ 12 биомаркеров, а за показателями крови продолжали следить до конца 2020 года, четко продемонстрировал, что кровь долгожителей отличалась, по сравнению с теми, кто не дожил до ста лет, более низким, хотя и не исключительно, уровнем глюкозы, мочевой кислоты и креатинина.

Стоит отметить, что уровни биомаркеров крови у долгожителей гораздо реже выходили за пределы нормы, а различия с теми, кто прожил намного меньше, наблюдались уже в 65 лет.