 

На «Госзакупках» разместили тендер на выпуск миллиона медалей «За победу над США»

26.11.2023, 20:13, Разное
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На портале госзакупок размещён тендер на производство и доставку миллиона медалей «За победу над США», которые будут вручаться участникам операции по «умиротворению бывшего гегемона».

Согласно техническому заданию, награда должна быть выполнена из золота и серебра, а весь комплект медалей исполнитель обязан предоставить заказчику не позднее мая 2024 года.

– Мы уже подали заявку, это очень интересный проект. Ведь такой почётный знак отличия будет передаваться из поколения в поколение, поэтому обещаем вложить всю душу в его производство, – рассказал главный инженер «Гознака» Василий Денисов.

По информации «Комсомольской правды», статут медали «За победу над США» будет опубликован в феврале 2024 года. Она станет одной из самых массовых в новейшей истории России – как сообщил источник издания в Государственной думе, после выпуска первой «миллионной» партии, планируется заказать ещё как минимум столько же.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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