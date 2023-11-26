 

Врач Алисова перечислила симптомы дефицита витамина B12

26.11.2023, 20:10, Разное
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Дефицит витамина B12 может привести к серьезным осложнениям для здоровья. Наиболее распространенной причиной является пернициозная анемия. Об этом пояснила врач Александра Алисова.

Симптомы дефицита B12 могут проявиться разнообразно, но в 15% случаев они связаны с кровью и костным мозгом. Симптомы, связанные с кровью, включают панцитопению, макроцитоз и гиперсегментированные нейтрофилы. Панцитопения характеризуется низким уровнем всех трех видов кровяных клеток, что может вызвать усталость, одышку и головокружение, а также лихорадку, болезненные ощущения и язвы во рту. Снижение уровня тромбоцитов может привести к появлению синяков, обильным менструальным кровотечениям или крови в кале. Макроцитоз характеризуется увеличением размера эритроцитов, а гиперсегментированные нейтрофилы свидетельствуют о нейтрофилах, оставшихся в крови вместо миграции в ткани.

Симптомы, связанные с костным мозгом, включают гиперплазию и мегалобластические особенности. Гиперплазия характеризуется увеличенной продукцией клеток в аномальной ткани или органе, а мегалобластическая анемия связана с очень большими эритроцитами.

Дополнительные общие симптомы дефицита B12 включают учащенное дыхание, головные боли, расстройство желудка, потерю аппетита, сердцебиение, проблемы со зрением, чувство слабости или усталости, диарею, воспаленный или красный язык, а также проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения).


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