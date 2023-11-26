Мнение: Почему Россия строит так много жилья и новых заводов

1. Два факта. Россия строит сейчас почти столько же квадратных метров жилья в год, как строил весь Советский Союз (ещё раз: весь СССР, со всеми республиками, не только РСФСР) в свои последние 30 лет, в свой золотой век, начавшийся после полёта Гагарина в 1961. Это общим итогом, в миллионах квадратных метров. Если же считать на душу населения, в квадратных метрах на человека, то мы строим в полтора раза больше. Цитирую исследование блогера Genby (ссылка):



Ранее я всегда сравнивал РСФСР и Российскую Федерацию. Решил сам залезть в справочники и посмотреть, сколько на самом деле строили во всем СССР. Конечно, сравнивая эти разные по населению страны, надо сравнивать не абсолютные миллионы метров, а число вводимых квадратных метров на душу населения. К сожалению, непрерывный ряд в СССР можно вести только с 1960 года.

Статистические справочники по народному хозяйству СССР до 1966 года дают одни цифры, после 1966 эта цифра волшебным образом вырастает примерно на 23%. Откуда взялись эти 23%, совершенно непонятно. <…>

Средняя цифра за 18 лет (1964-1981) равна 104,85, что удивительным образом практически сойдется со 104 млн, то есть с цифрой сдачи жилья в России в этом [2023] году, при почти в 2 раза меньшем населении.

Вторая проблема выходит с количеством населения СССР в 1987-88 годы. Такое впечатление, что его никто не знает. Википедия, к примеру этот момент не осилила: в 1987-88 годах пробел. В справочнике “народное хозяйство СССР 1987 года”, говорится что к началу 1988 года население достигло 284,5 млн. В справочнике 1988 года говорится только о населении 1989-го. Справочника 1986 года года не существует в природе. Так что сколько было населения СССР в 1987 году никто не знает, поэтому волюнтаристски поставил 281,6 млн.

Итого, если мы посмотрим на отрезок 1965-1981, то увидим что ввод жилья при Брежневе деградировал. Лучшие годы, с 0,47 метров на человека, были при Горбачеве, но дальше всё скатилось к 0,39 в 1991 году.

Много ли 0,4 метра вводимого жилья на человека или мало? Это очень мало. Особенно если учесть, что первые 40 лет советской власти ни строили практически ничего: 0,1 – 0,15 метра. Только сталинский ампир, где одна высотка по стоимости была как всё жилье областного центра. <…>

Ну а сказки про «всего 20 лет после войны», почему-то не мешали в Германии и Японии вводить в год по квадратному метру на человека. И только в СССР сдавали по 0,4 метра, поэтому СССР к 1990 году подошёл с жилищной обеспеченностью на уровне самых отсталых стран Африки. 1,5 человека на комнату, меньше чем в Гамбии.

Брежневу от Хрущёва уже достался выведенный на полную мощность строительный комплекс. Брежнев даже немного ухудшил достигнутые результаты Хрущёва. А вот как раз Путину достался полностью разрушенный строительный комплекс, с 0,21 метр в год, а Путин увеличил эту цифру в 3,5 раза до 0,71 метра в год.

Если бы Брежнев работал как Путин, то в СССР бы к 1981 году сдавалось бы 350 млн метров жилья, а не несчастные 105 млн.

Леониду Ильичу, конечно, далеко до Владимира Владимировича, однако в условиях советского социализма едва ли он мог сделать больше. Главной его ошибкой стала неспособность отойти от заведомо бедной и слабой плановой экономики. Владимир Путин очень многое сделал в плане наведения общего порядка в стране, защиты государства от внутренних и внешних врагов. Но без перехода к живительному капитализму чуда бы не произошло. Именно капитализм стал одной из главных причин, по которым современная Россия вышла на высокие темпы ввода жилья.

2. Масштабы строительства частных домов в России удивляют даже тех, кто в 1990-е годы поспешно эмигрировал в «сытую Европу». Блогер samorodok1 рассказывает в комментариях (ссылка):



Пару лет назад вёз (я таксую по ночам) “немцев”, впервые приехавших обратно на Родину (это ПГТ недалеко от Самары) с начала 1990-х, когда они, поволжские немцы, отсюда уехали. Так вот, они меня всю дорогу до ж/д вокзала мучали вопросами – откуда, откуда у вас такие дома-коттеджи, такие дорогие машины, если они со своими зарплатами в 3500 евро (он – строитель, она – медсестра), себе ничего подобного позволить не могут? <…>

…я им просто объяснил, что живя дома, то есть у себя на Родине, вы можете не только работать по найму, но и попробовать себя в малом бизнесе, что для эмигрантов в Европе почти невозможно. И не потому, что в Европе запрещено эмигрантам открывать эти самые бизнесы, а потому, что все свободные ниши просто забиты местными под завязку, вот вплоть до туалетного бизнеса на трассах-шоссе. А когда я ему объяснил, что малый бизнес у нас при желании (да, это не есть хорошо, но это факт) вообще может не платить никаких налогов, они вообще удивились.

Уточню, что в большинстве отраслей малый бизнес в России платит 6% налога или меньше: существуют патент, самозанятость и так далее. Прячутся же от государства чаще не ради экономии на налогах, а для защиты от ведомств, которые иногда требуют от бизнеса тратить неподъёмные ресурсы на подключение к своим сырым и кривым айти-системам. В некоторых отраслях доходит до смешного: налог составляет 30 тысяч рублей в месяц, а на программистов и бухгалтеров, чтобы те настроили передачу отчётности, нужно тратить уже сотни тысяч рублей.

3. Характерный новостной заголовок – «В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест» (ссылка):

На севере Иркутской области строится один из самых амбициозных проектов последних лет. Здесь, где недавно царила неприступная тайга, возведется современный завод полимеров на площади, равной Монако. Этот завод, станет первым предприятием такого рода в Восточной Сибири, обладает высочайшей технической оснащенностью и соответствует международным экологическим стандартам.

Российское предприятие не только будет поставлять впечатляющие объемы товарной продукции – 650 тысяч тонн в год, но и создаст более 1,5 тысячи рабочих мест. Завод полимеров станет центром газохимического кластера компании, производящей полиэтилен из собственного сырья. Этот полиэтилен будет использоваться в различных отраслях промышленности, от машиностроения до медицины.

Действительно, в России приятно строить заводы гиганты размером с небольшое государство, так как у нас есть на это деньги, природные ресурсы и свободные площади. То же касается и строительства жилья.

Напротив, в тесных европейских странах найти подходящий участок теперь тяжело — зелёные бесы делают максимум возможного, чтобы ограничить развитие промышленности.