Мнение: Возгонка психопатов

Из теоремы, что русские – это в основном тихие, спокойные и крайне миролюбивые люди, которые в массе стараются всячески избегать конфликтов, следует несколько любопытных лемм. Одну мы уже разбирали с неделю назад: что во главе мирных и тихих людей в соответствии с законами групповой динамики часто оказываются психопаты – именно потому, что тихие и мирные как правило не в состоянии эффективно противостоять психопатам в битве за власть и лидерство: ведь психопаты власть любят, к ней активно стремятся и, главное, при этом абсолютно не стесняются идти на конфликты, причем сколь угодно грязные, жестокие и упорные, и зачастую – по самому пустому поводу, «конфликт ради конфликта».

Тихие и мирные конфликтов не выносят, поэтому они достаточно быстро «сливаются» – то есть или забиваются куда-то в темный угол, где прикидываются ветошью, или предпочитают бежать, оставляя «поле боя», то есть ту или иную группу/организацию, полностью за психопатом, который и начинает в ней царить, бедокурить и куражиться. Этим, в частности, объясняется то, что мирные и спокойные ведут себя в отношении окружающих часто совсем не мирно и неспокойно: им оказывается проще и легче делать всякие подлости и гадости по приказу, чем объяснять своим начальникам-психопатам, что они это делать не хотят и не будут. А не-психопатам пробиться в начальники среди тихих и мирных крайне тяжело…

Об этом мы уже говорили – но есть и вторая лемма из той же теории, которую я назвал «Возгонка психопатов». Поскольку конфликтность, деструктивность и подлость оказываются «козырными» для продвижения в сообществе «тихих и мирных», мы сталкиваемся с любопытным эффектом: нижние, самые «простецкие» этажи русской иерархии оказываются населены самыми тихими, апатичными и спокойными, добродушными и даже добрыми людьми. Это происходит потому, что все люди с психопатическими и социопатическими чертами как бы выносятся «наверх», на верхние этажи иерархии русских структур. Туда, где «рулят» психопаты.

В итоге получается тот самый феномен, многократно описанный в русской художественной литературе и публицистике. Наших писателей всегда крайне интриговала эта загадка: как же так получается, что в русских низах, среди так называемых «простых людей» – есть и душевное тепло, и какая-то взаимовыручка, и действительно мирные отношения; а вот то, что делает русское государство и любые большие российские структуры – как правило, и жестоко, и бездушно, и как-то поразительно тупо?

А вот так и получается. Это и есть прямое следствие НЕАГРЕССИВНОГО в массе своей социума. Психопаты в нем получают слишком весомые преимущества. Отсюда же, кстати, жуткие описания нравов, царящих в российских «коридорах власти»: их описывают с содроганием, как «клубок змей»… и именно так и должно быть.