 

Специальные упражнения снижают риск недержания мочи у женщин

26.11.2023, 19:05, Разное
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Снижение риска недержания у женщин является одной из актуальных проблем, с которой сталкиваются многие представительницы прекрасного пола. Удержать урину в определенных ситуациях может быть сложно и даже стыдно, поэтому разработка специальных упражнений направлена на решение этой проблемы.

Упражнения, специально разработанные для женщин, нацелены на тренировку и укрепление мышц тазового дна, а также на повышение контроля и координации этих мышц. Тазовое дно играет ключевую роль в поддержании нормального функционирования организма, включая контроль над мочеиспусканием.

Регулярная практика специальных упражнений способствует укреплению мышц тазового дна, что в свою очередь уменьшает риск недержания мочи. Кроме того, такие тренировки могут помочь предотвратить другие проблемы, связанные с ослабленным тазовым дном, такие как пролапс влагалища или геморрой.


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