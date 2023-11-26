 

Анонсированы новые часы Xiaomi Redmi Watch 4 с металлическим корпусом

26.11.2023, 19:00, Разное
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Компания Xiaomi начала раскрывать информацию о своих новых смарт-часах Redmi Watch 4, которые обещают стать первыми моделями Redmi с металлическим корпусом. Эта новость была опубликована в китайских социальных сетях и привлекла внимание издания GizmoChina.

Один из наиболее интересных аспектов этих часов – их корпус, выполненный из алюминиевого сплава. Это первая модель с металлическим корпусом, ее дизайн дополняется вращающейся заводной головкой из нержавеющей стали, которая имеет уникальную “ромбовидную огранку”.

Часы будут оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает отличную яркость в 600 нит и подходит для использования на открытом воздухе. Технология LTPS, примененная в экране, также помогает увеличить срок службы батареи, снижая энергопотребление.

Redmi обещает представить более 200 циферблатов для Watch 4, что позволит пользователям настраивать внешний вид своих часов в соответствии с их личным стилем. Компания также сообщила, что будут доступны четыре типа ремешков: металлический, кожаный, тканевый и силиконовый.

Хотя другие характеристики умных часов пока не известны, GizmoChina ожидает, что Watch 4 будут водонепроницаемыми и иметь встроенную поддержку GPS для навигации. Кроме того, гаджет, без сомнения, будет обладать множеством функций отслеживания здоровья, включая круглосуточный мониторинг сердечного ритма и уровня SpO2.


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