 

PhoneArena: Экран Samsung Galaxy S24 Ultra будет с изогнутыми краями

26.11.2023, 19:00, Разное
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Издание PhoneArena подтвердило, что экран флагманской модели Samsung Galaxy S24 Ultra будет иметь изогнутые края, а не плоский дизайн, как предполагалось. Информацию о данном обновлении подтвердил инсайдер с никнеймом SuperRoader.

Согласно SuperRoader, у S24 Ultra изогнутые края с толщиной 0,3-0,4 мм, а верхняя и нижняя рамки имеют одинаковую толщину. Размеры этих рамок вдвое меньше, чем у S23 Ultra, но левая и правая рамки остались такими же, как и у S23 Ultra. PhoneArena обратила внимание, что хотя изгиб экрана на 0,3-0,4 мм может не быть заметным для глаза, он, вероятно, будет ощущаться при прикосновении рукой. Однако стоит отметить, что базовые модели Galaxy S24 и S24 Plus, судя по последним данным, все равно будут иметь плоские экраны.

Помимо изменений в дизайне экрана, Samsung Galaxy S24 Ultra будет оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy с настраиваемыми частотами некоторых ядер. Другие улучшения включают в себя снижение оптической мощности перископического объектива с 10-кратным увеличением до 5-кратного и увеличение максимальной яркости дисплея до рекордных 2500 нит.

Согласно последним слухам, следующее мероприятие Galaxy Unpacked намечено на 17 января 2024 года, когда Samsung представит свои новые смартфоны.


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