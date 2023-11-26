Для поклонниц элегантности: модные дизайны простого минималистского маникюра на зимние праздники

Маникюр – это полноценная часть образа, поэтому он должен соответствовать случаю. Так, в преддверии новогодних праздников уже пора прорабатывать общий образ, включая нейл-арт. Праздничное оформление ногтей вовсе не обязательно должно быть вычурным и замысловатым. Простой минималистичный маникюр тоже может вписаться в атмосферу праздника.

Сине-серебряный

Элегантность коротких ногтей может быть подчеркнута насыщенным синим лаком. Дополните его серебристой каймой в духе французского маникюра. Это очень оригинальный маникюр для празднования рождественских праздников как по дизайну, так и по сочетанию цветов.

Мерцающий

Нет ничего более праздничного, чем мерцающие блестки. Накрасьте ноготки прозрачным или нюдовым лаком, а кончики покройте лаком с блестками так, чтобы количество мерцающих частичек плавно уменьшалось к низу, а основание ногтя оставалось “голым”.

Нюд и хром

Ногти телесного цвета – универсальный вариант на все случаи жизни. Но в праздничные деньки всегда хочется чего-то более интересного. Поэтому вы можете дополнить свой нюдовый маникюр металлизированными деталями – окантовкой, снежинками, звездочками, точечками и так далее.

Золотой

Золото – это классика праздничного и, в частности, рождественского маникюра. С точки зрения дизайна этот маникюр невероятно прост. Но смотрится он очень богато и даже торжественно.

Зеленый и белый

Зеленый цвет, который ассоциируется с рождественской елью, по праву может стать основой новогоднего нейл-арта. А чтобы придать ему оригинальности, накрасьте один ноготь белым цветом и добавьте немного серебристого блеска.

Винный красный

Среди рождественских цветов ногтей красный занимает особое место. В данном случае речь идет об использовании его в элегантном дизайне с эффектным минималистским элементом: голой лунулой. Тонкая золотистая или серебряная полоска добавит праздничную нотку в этот дизайн.

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Шапка Санты

Если вы действительно хотите погрузиться в волшебную новогоднюю атмосферу, как в детстве, задумайтесь над тем, чтобы украсить свои ногти забавными типичными элементами, такими как леденцы, олени или шляпы Санты. Таким образом, маникюр получится и стильным, и забавным, и праздничным, и совершенно не перегруженным.

Звезды на нюдовом фоне

Тренд на натуральные ногти продолжает захватывать бьюти-сферу. Но в новогоднюю пору вам наверняка захочется придать своему естественному маникюру легкую праздничную нотку. И такой ноткой могут стать сверкающие звезды серебристого или золотистого оттенка. Нарисуйте на ногтях хаотичную звездную россыпь при помощи лака или акриловых красок. А если вы совершенно не умеете рисовать, это не проблема. Просто вырежьте звездочки из блестящей фольги или воспользуйтесь готовыми наклейками-стикерами,

В стиле “Дисней”

В праздничные дни так хочется окунуться в сказку! Поэтому прекрасным решением станет создать нейл-арт, вдохновленный любимыми мультипликационными персонажами. Вы можете нарисовать их самостоятельно или использовать наклейки. Добавьте новогоднего декора и блесток.