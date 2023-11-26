Мнение: О явлении «Абрамсов» на Восточном фронте… Три неудобных причины

Ровно 11 месяцев назад российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что возможная отправка Украине американских танков Abrams M1 стала бы очередной вопиющей провокацией в отношении России. Решительно заявил. Грозно. Так прямо и сказал: «Если Соединённые Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об „оборонительных вооружениях“ точно не получится. Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте».

В Белом доме нервно затрепетали, горестно вздохнули и… отправили «Абрамсы» на поддержку ВСУ. Да, прибыли они к шапочному разбору. Но вчера, по некоторым данным, уже засветились непосредственно в зоне конфликта. Как раз на фоне сообщений о новых успехах ВС РФ в Авдеевской промзоне.

Говорят таких снимков с «передка» уже несколько. Правда, конкретно с этим — как-то неловко вышло. Сразу в трёх деталях. И «чернозёмы» в кадре типично купянские, песочного цвета, зыбучие и сыпучие в это время года. И «пальмовые листья» широко распространены в лесах Харьковской области Украины. И кусочек реальной местности совсем уж некстати просвечивает через решётку в задней части башни американского боевого танка. Конечно, это «игра света», не более…

Ну, бывает.

Наверняка ведь уже и куча видео есть, где американские ОБТ с украинскими экипажами лихо раскатывают по раскисшим чернозёмам, в которых и более лёгкие машины начинают вязнуть. И эксперты по фото докажут, что указанные нестыковки — всего лишь «особенности освещения». И вообще не авторского ума дело, что и как происходит в соседней стране.

Пусть так.

Но вот что интересно. «Абрамсы» в руках неамериканских экипажей — то ещё «оружие». В 2014 году #США передали иракской армии 140 М1А1, но уже скоро в боевом состоянии вскоре осталось лишь 40 машин: 47 из них были уничтожены с применением ПТУР, остальные вышли из строя по техническим причинам.

Когда и кто из российских солдат получит первую премию за подбитый американский танк?

Или эти грозные машины так и ограничатся «покатушками» где-то в лесах Украины?

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