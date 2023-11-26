 

Ученые получили возможность выращивать доломит в лаборатории

26.11.2023, 17:45, Разное
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Ученые достигли значительного прорыва в области геологии и материаловедения, а именно научились успешно выращивать доломит в лабораторных условиях. Доломит – это минерал, состоящий в основном из карбоната кальция и магния, и широко используемый в различных отраслях промышленности и строительства. Этот материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и огнеупорностью, что делает его очень ценным и востребованным соединением.

Ранее добыча доломита требовала больших затрат времени, энергии и ресурсов, поскольку он обычно образуется при диагенезе известняка. Однако ученые нашли способ получать доломит непосредственно в лаборатории, изучая его структуру и физико-химические свойства. Это открытие обещает революционизировать добывающую промышленность и привнести новые возможности в сферу строительства и материаловедения.

Стандартный процесс выращивания доломита в лаборатории включает в себя контролируемую агрегацию карбонатов кальция и магния под определенными условиями температуры и давления. Затем происходит кристаллизация и формирование структуры, аналогичной естественно образовавшимся доломитовым формациям. Данная технология не только позволяет получать доломит в больших объемах, но и дает возможность контролировать его свойства, адаптируя его к различным промышленным и строительным потребностям.


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