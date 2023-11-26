 

Samsung и Maison Margiela представили роскошную версию Galaxy Z Flip5

26.11.2023, 17:44, Разное
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Южнокорейская компания по производству электроники Samsung объединилась с известным французским модным домом Maison Margiela, чтобы создать эксклюзивную версию складного смартфона Galaxy Z Flip5. Об этом пишет Hypebeast.

Главной особенностью этого устройства является его уникальный дизайн задней панели, которая выполнена из полупрозрачного материала. Под ней можно увидеть фрагмент фирменного жакета этого модного бренда. Чтобы обеспечить единый стиль устройства, были разработаны специальные обои для верхней части смартфона, которая в основном состоит из экрана.

Покупателям предоставляются два эксклюзивных чехла. Первый из них Flap Leather Case изготовлен из натуральной черной кожи и отражает стиль дизайна Maison Margiela, известного как Work-in-Progress. Второй чехол Flipsuit украшен брызгами краски, что символизирует стремление бренда к творчеству.

Цена и тираж новой версии смартфона пока неизвестны, хотя уже есть данные, что Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition появится в продаже с 30 ноября на некоторых рынках, включая Китай, Гонконг и Южную Корею.


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