 

Актёр Сергей Рост вызван для дачи показаний по делу о пропаганде ЛГБТ в шоу «Осторожно, модерн!»

26.11.2023, 17:33, Разное
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Актёр Сергей Рост официально вызван для дачи показаний по делу о предположительной пропаганде ЛГБТ (внесена в реестр экстремистских и террористических организаций) в шоу «Осторожно, модерн!».

Следствие считает, что как сценарист и исполнитель многих главных ролей, он мог пойти на действия, направленные против нравственного благополучения несовершеннолетних и противоречащие традиционным ценностям многонационального народа Российской Федерации.

Обличающие показания дал пожелавший остаться анонимным актёр, тоже исполнявший в шоу главную роль и причисляющий себя к соавторам. По словам этого загадочного свидетеля, Рост злонамеренно переодевался в женское и не высказывал видимого отвращения к такой роли, а следовательно, должен понести уголовную ответственность по новым законам.

– Мы пытались его одёрнуть, призвать к приличию, интеллигентности, но Рост известен своим свирепым нравом, – пояснил свидетель. – Никаких возражений он не терпел, мог пустить в ход кулаки, даром что изображал женщину. Это страшный человек, который терроризировал всю съёмочную группу, заставлял пропагандировать.

Адвокат актёра в свою очередь утверждает, что дело против него должно быть закрыто в связи с отсутствием у закона обратной силы и истечением сроков давности, но у следствия есть иные соображения: поскольку Рост за все годы не проявил добровольного и деятельного раскаяния и не предпринял меры по внесению шоу в федеральный реестр экстремистских материалов, считается, что правонарушение с его стороны продолжалось всё это время и имеет место и по сей день.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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