РФ успешно использует средства РЭБ против украинских ракет и беспилотников

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Россия использует превосходство своих средств радиоэлектронной борьбы, чтобы нейтрализовывать украинские беспилотники и сбивать с курса ракеты, передаёт The Economist. При этом, по данным издания, западные союзники не спешат помогать Киеву с решением этой проблемы.



AP

Практически всё внимание западных союзников к нуждам Украины в рамках конфликта с Россией сосредоточено на технике: танках, истребителях, ракетах, батареях противовоздушной обороны, артиллерии и огромном количестве боеприпасов. Однако слабость ВСУ, в решении которой союзники Украины пока не демонстрируют желания помогать Киеву, заключается в радиоэлектронной борьбе, пишет The Economist.

Как отмечает издание, РФ в течение многих лет уделяла «огромное внимание» использованию своего военно-промышленного комплекса для производства и развития технологий РЭБ, в то время как Украина в начале конфликта была вынуждена полагаться на системы ещё советской разработки. Изначально эта разница оказывала сравнительно небольшое влияние, однако в связи со стабилизацией линии фронта российские силы получили возможность максимально эффективно использовать это своё преимущество.

Так, в марте Украина обнаружила, что её снаряды с наведением по GPS Excalibur стали пролетать мимо целей из-за создаваемых российскими силами помех. То же самое начало происходить с управляемыми авиабомбами JDAM-ER, которые Украине поставляли США, и с ракетами дальнего радиуса GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. По данным издания, в некоторых районах боевых действий в цель не попадают большинство выпускаемых GMLRS.

При этом ещё большее беспокойство вызывает способность российских средств РЭБ нейтрализовывать украинские беспилотники. Как отмечает The Economist, временами Украина может терять больше 2 тыс. БПЛА в неделю из-за российских средств РЭБ, которые либо выводят из строя системы наведения беспилотников, либо глушат радиосвязь с их оператором. Поражённые беспилотники бесцельно парят в воздухе, пока у них не сядут батареи и они не упадут.

Пока издание не видит способов для Киева выйти из сложившейся ситуации. На данный момент осуществимыми вариантами не являются ни защита от помех, ни оснащение искусственным интеллектом, позволяющим летать без прямой связи с оператором, по крайней мере в случае с малыми дронами. Количество украинских беспилотников всё ещё преобладает над их качеством. Однако и здесь у РФ может быть преимущество. Небо над полем боя сейчас заполнено именно российскими беспилотниками.

В настоящее время Украина пытается увеличивать свои возможности в сфере РЭБ, в том числе создавая общенациональную систему радиоэлектронной борьбы «Покрова». По данным издания, эта система может оказаться эффективной против барражирующих боеприпасов, но не против крылатых ракет с наведением по рельефу местности. Наряду с ней также появляются так называемые системы «Франкенштейн», создаваемые путём сочетания советских систем с более современными технологиями.

Однако когда дело доходит до борьбы с Россией в области РЭБ, Украине очень не хватает помощи со стороны западных союзников, которые помогать не спешат. По словам сотрудника Центра стратегических и международных исследований CSIS Сета Джонса, Киев в этом вопросе вряд ли может рассчитывать на помощь США, так как на экспорт американских систем РЭБ наложены весьма жёсткие ограничения.

Не менее пессимистично настроен эксперт по Украине Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. Так, он полагает, что возможности НАТО могут уступать возможностям России, а также, что об используемых в американских средствах решениях станет известно не только российским и китайским экспертам. По словам Ланге, Запад может помочь Украине разве что в получении разведывательной информации об используемых Россией системах РЭБ и в разработке методик борьбы с ними.