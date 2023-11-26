 

Мигранты наводняют США, а политика Байдена их только поощряет

26.11.2023, 17:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Своей миграционной политикой администрация Байдена только «стимулирует» людей пересекать границу США, заявил бывший американский пограничник Рональд Витиелло. В интервью Fox Business он объяснил, что правительство США намеренно закрывает глаза на эту проблему, надеясь исправить демографическую ситуацию в стране, однако по большей части границу пересекают преступники.

В начале недели сотрудники пограничной службы задержали на границе Канады и США группу из 20 граждан Румынии. Двое из них, по некоторым данным, связаны с организованной преступной деятельностью. В секторе Суонтон на северной границе в прошлом финансовом году число задержанных мигрантов увеличилось на 550 процентов: границу США пересекли мигранты из 79 стран. 

Со мной на связи бывший агент Пограничной службы США, а также бывший заместитель директора и исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США Рональд Витиелло. Рада видеть вас, Рональд! Большое спасибо за то, что присоединились. 
 
Очевидно, у нас огромная проблема на южной границе. Но сейчас, как показывают заголовки СМИ, всё более очевидным становится тот факт, что проблема есть и на северной границе. Администрация Байдена полностью закрывает глаза на обе проблемы в основном потому, что она хочет разрешить миграцию в эту страну и держать границы до определённой степени открытыми, чтобы изменить демографическую ситуацию в стране — это медленно, но верно начинает происходить. Но вместе с тем, Рональд, они не признают опасности, которую это представляет для американцев здесь, в собственной стране. 
 
РОНАЛЬД ВИТИЕЛЛО, бывший работник Пограничной службы США: Доброе утро, Джеки! Спасибо, что пригласили. Я согласен с тем, что в отношении охраны границ эта администрация делает всё неправильно. И вот, что происходит в секторе Суонтон — в месте, которое я очень хорошо знаю, поскольку работал там: люди по всему миру теперь знают, что они могут просто воспользоваться этой администрацией и её политикой. 
 
Мы стимулируем людей, которые приезжают на границу. Посмотрите на цифры на юго-западной границе и, опять же, на северной границе. Если вы выпускаете в США половину всех, кто прибывает в страну нелегально, то вы просто получите ещё больше людей. А северная граница ничем не отличается от южной, когда люди понимают, что такое стимулы. У меня, допустим, есть стимул приехать из какой-нибудь страны в США, чтобы затем меня отпустили в экономику Нью-Йорка, Чикаго или Лос-Анджелеса. И они будут продолжать этим заниматься, потому что мы это поощряем. 
 
Политика этой администрации разрушила все уровни контроля, которые были при предыдущем руководстве. И вот к чему нас это привело. Это симптом той ошибочной политики, которая ставит всех нас под угрозу. Мы видим, как города жалуются на количество приезжих, которые останавливаются, например, в Нью-Йорке в отеле «Рузвельт». И мы наблюдаем, как это происходит по всей стране. А всё из-за политики администрации Байдена.
 
Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.


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