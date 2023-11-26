Ученые обнаружили необычную причину частого кожного зуда

Ученые, совершенствуя свои исследования в области кожных заболеваний, наконец-то обнаружили необычную причину, лежащую в основе частого и неприятного симптома – кожного зуда. Многие люди, страдающие от этого неприятного явления, были поражены, услышав о новом научном открытии, которое, возможно, окажется ключом к решению их проблем.

В своих исследованиях ученые взяли на себя тяжелую задачу разводить все известные причины зуда и аккуратно анализировать каждую из них в поисках новых путей и механизмов, ответственных за появление этого неприятного симптома. И наконец-то они нашли ответ.

Одним из самых важных открытий является связь между кожным зудом и нарушением баланса микробиома кожи. Микробиом кожи представляет собой коммуникующую среду между органами кожи и внешней средой. Он состоит из множества микроорганизмов, таких как бактерии, грибы и вирусы, и является неотъемлемой частью здорового состояния кожи.