 

Ученые обнаружили необычную причину частого кожного зуда

26.11.2023, 16:35, Разное
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Ученые, совершенствуя свои исследования в области кожных заболеваний, наконец-то обнаружили необычную причину, лежащую в основе частого и неприятного симптома – кожного зуда. Многие люди, страдающие от этого неприятного явления, были поражены, услышав о новом научном открытии, которое, возможно, окажется ключом к решению их проблем.

В своих исследованиях ученые взяли на себя тяжелую задачу разводить все известные причины зуда и аккуратно анализировать каждую из них в поисках новых путей и механизмов, ответственных за появление этого неприятного симптома. И наконец-то они нашли ответ.

Одним из самых важных открытий является связь между кожным зудом и нарушением баланса микробиома кожи. Микробиом кожи представляет собой коммуникующую среду между органами кожи и внешней средой. Он состоит из множества микроорганизмов, таких как бактерии, грибы и вирусы, и является неотъемлемой частью здорового состояния кожи.


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