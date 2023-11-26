Аневризма сосудов: скрытая угроза, о которой многие не знают

Многие не знают о риске аневризмы, предупреждает нейрохирург Кирилл Орлов. Аневризма представляет собой выпуклость на поверхности сосуда, наполненную кровью и с тонкими стенками, которые могут легко разорваться.

Она может возникнуть в артерии головного мозга, и если ее не выявить и не лечить, то это может привести к геморрагическому инсульту. Орлов подчеркивает, что обнаружить аневризму довольно сложно, так как многие люди даже не подозревают, что они могут ее иметь.

Аневризма обычно развивается незаметно и, по разным данным, может быть обнаружена у 3–5% населения, но далеко не все о ней осведомлены. Однако есть определенные признаки, на которые стоит обратить внимание. Например, учащенные головные боли, эпизоды головокружения, ухудшение когнитивных функций, повышенная тревожность и нарушение сна.

Нейрохирург отмечает, что любые неврологические отклонения должны быть поводом для консультации с неврологом и проведения обследования, включая МРТ головного мозга.