«Слова противоречат действиям» — Байден не сдержал ни одного предвыборного обещания

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Всё, что делает Байден, противоречит его словам, уверены ведущие Fox News. Он постоянно говорит о единстве и уважении ко всем людям — при этом сторонники Трампа воспринимаются как враги и преследуются по закону. Байден обещал укреплять мир — сегодня мир стоит на пороге третьей мировой войны. И у него «всё ещё хватает смелости» делать вид, что он всё делает правильно, отмечают гости программы.

ДЖИММИ ФАЙЛЛА, радиоведущий: Джо Байден… Господи, этот человек… Он из тех людей, которые подходят к вашему столику и говорят: «Извините, ребята, здесь запрещено курить», а потом сами зажигают сигару и уходят. Всё, что он говорит, противоречит его действиям. Та памятка, которую они раздают на День благодарения, — это руководство по тому, как стать худшим гостем на День благодарения за всю историю. Человек, который приходит ругаться вооружённым, который так и хочет ввязаться в драку, — это невыносимый человек.

Но на кого это всё нацелено? На интеллектуально ленивых идиотов. Потому что на самом деле большинство семей не так уж сильно расходятся во взглядах на политику. Это клише. Моя семья сходится в политических взглядах, я люблю этих людей. В конце концов, не могу же я выгнать их из своего дома! Вообще-то я даже собирался вызвать полицию на себя самого, чтобы прервать ужин в честь Дня благодарения! После третьего футбольного матча вы не имеете права сидеть на моём диване! Ладно, суть в том, что я не выгоняю их из-за политических разногласий. Но это то, на что ориентированы демократы — моральное превосходство. «Люди, которые поддерживают движение MAGA («Вернём Америке былое величие». — ИноТВ), — плохие!» Так они считают.

У вас, Тулси, много закуски для трёх футбольных матчей. Очевидно, что они пытаются приплести сюда политику. Но, может быть, люди просто хотят отдохнуть? Такое происходит каждый год, когда выходят эти памятки. И это не лучшее, что можно услышать от человека, который ратует за единство.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член палаты представителей США: В том-то и дело, Кэтти. Когда слушаешь его послание на День благодарения, создаётся впечатление, что мы всё это уже слышали, когда он баллотировался в 2020 году. Он был человеком, который собирался всех объединить, стать «главным объединителем». Его инаугурационное послание было посвящено уважительному отношению ко всем американцам — независимо от того, к какой партии вы принадлежите и за кого вы голосовали. И всё же мы с каждым годом его президентства видим, что он, как заявил Джимми, делает прямо противоположное.

Он говорил о том, что нужно объединить людей, а сам относится ко всем, кто голосовал за Дональда Трампа, или даже к тем, кто просто не согласен с ним и придерживается других ценностей, как к врагам. До такой степени, что он использует федеральные агентства и правоохранительные органы, чтобы преследовать этих людей. Он говорил о том, что нужно укреплять мир, — сегодня мир в огне. Мы находимся на грани третьей мировой войны на многих фронтах, мы на грани ядерной войны. И у него всё ещё хватает смелости делать вид, что мы в течение последних нескольких лет не видели всё, что он делал и насколько это было катастрофично.

В конечном итоге, как вы и сказали, независимо от того, есть ли в вашей семье политические разногласия или нет, День благодарения — это время, когда люди собираются вместе, относятся друг к другу с уважением и оставляют политические споры на другой день. Или, скорее, оставляют Байдену для дальнейшего разделения людей. Это просто бессовестно.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.