Мнение: Из московской тюрьмы в Санкт-Петербург….

В Санкт-Петербурге простились с Ниной Семеновной Катерли — писателем, публицистом, правозащитником.

Невероятная новость. Из тюремной камеры в Москве проститься с бабушкой в Санкт-Петербург доставили Женю Беркович, поэта и режиссера, в отношении которой выдвинуты нелепые обвинения в оправдании терроризма в спектакле (ст. 205.2.УК РФ) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Еще в мае я подписал открытое письмо в поддержку Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук.

Вот несколько цитат из этого письма:

«…Мы против обвинительной лжи: в работе режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв.

… Евгения Беркович не хотела уезжать — из страны, города, отказываться от языка, на котором она пишет, мыслит и ставит. И не уехала. При этом надеялась сохранить право голоса: трезвой и сострадательной оценки происходящего в России, в Украине, в мире.

…Дома в Москве ее ждут дети. Дома в Петербурге мать и бабушка, известная питерская писательница Нина Катерли.

….Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!».

Отсюда

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук по-прежнему – в СИЗО. Но Беркович привезли из Москвы в Санкт-Петербург проститься с бабушкой.

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский рассказал:

– О том, что Женя Беркович сможет присутствовать на прощании с бабушкой — мы не знали до последнего. За несколько минут до начала публичного прощания всех попросили покинуть холл — нам сказали, что в нем надо «убраться». Через 10 минут разрешили войти только близким Нины Семеновны. А уже затем впустили всех — когда Жени уже не было в зале. Мама Жени Беркович Елена Эфрос подтвердила мне, когда я спросил, была ли Женя, что — да, и ей с дочерью дали только увидеться.

Отсюда

Если это не проявление гуманизма, что это такое? Может, у кукловодов уголовного преследования режиссера и сценариста спектакля «Финист Ясный Сокол» тоже появились сомнения в виновности девушек?

Фотография Евгении Беркович отсюда

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