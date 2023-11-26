Расследование ИА «Панорама»: Владлены и Даздрапермы известны с IV века. Как коммунисты украли древние христианские имена

Многие слышали, что в начале XX века руководство ВЛКСМ рекомендовало молодёжи давать детям непривычно

звучащие имена, якобы составленные из сокращений различных пропагандистских

лозунгов и имён советских вождей. Но мало кто знает, что коммунисты не придумали эти имена, а всего лишь присвоили их и дали им нелепые трактовки. Подробнее – в шокирующем расследовании ИА «Панорама».

На

первом месте среди «коммунистических» имён стоят Владлен и Вилен и женские варианты

– Владлена, Вилена. За время существования СССР около 900 тысяч детей были названы подобным образом. Согласно трактовке комсомольских агитаторов, эти

имена происходят от различных сокращений имени вождя мирового пролетариата

Владимира Ильича Ленина (признан физическим лицом, выполнявшим функции иноагента). На самом же деле самое раннее упоминание имени Владлен зафиксировано в Тацитовых «Анналах» – там говорится о неком «Voladilenus Rex Lidiae» (Воладиленусе, царе Лидии – ред.).

Если этот эпизод и вызывает некоторые сомнения, то существование игумена Владлена Карфагенского и архиепископа Фессалоник

Вилена Пелопонесского признаётся всеми

историками. Имена Владлен и Владилен носили не менее 30 высокопоставленных

церковных иерархов времён поздней Римской империи. Последним известным древним

носителем этого имени стал Гай Кассий Септорий Вилен, легат-пропретор XI легиона, возглавивший экспедицию к берегам Балтийского моря

в конце VI века.

На месте воинского поселения его солдат спустя 500 лет возник город Вильнюс,

где до прихода коммунистов даже стоял памятник пропретору Вилену.

На протяжении Средних

веков Владлены и Вилены практически исчезли, но известны

несколько женщин с подобными именами. Так, в 1313 году на процессе над

тамплиерами на Еврейском острове в Париже присутствовала графиня Вилена де Бё,

жена графа Тулузы Анатоля де Бё. Позднее это имя возникает уже в королевской

семье: Владиленой назвал свою младшую дочь король Филипп V, однако та не дожила до пятилетнего возраста,

скончавшись от чахотки. В связи с этой историей мы узнаём другой интересный

факт: любовницу короля, которая, как считают некоторые современные историки,

отравила маленькую принцессу, звали Даздраперма де Шантруа. Имя, которое в

советский период твёрдо ассоциировалось с Первым мая и вызывало смешки пионеров

и октябрят, оказалось куда более древним и даже популярным в Нормандии, Бретони

и других регионах северной Франции в XIV-XVIII веках. Другая

Даздраперма была любовницей короля, но уже Людовика XIV, и получила за свои услуги поместье

Лионвилль после того, как монарх ушёл от неё к маркизе де Помпадур. Первой известной носительницей этого имени была известная в Египте святая монахиня Даздраперма

Александрийская, прожившая не менее 120 лет и умершая около 530 года н.э.

Листая святцы, отпечатанные до 1917 года, можно с удивлением увидеть там имена святых

Мэлса, Сталена, Гертруды, Октябрины, Марлена, Рэма и других. Многие из этих святых почитались

также и в католичестве, поэтому называть в их честь детей было не принято. В то же время у них имелись свои памятные дни. Коммунисты фактически узурпировали эти имена, вычеркнув

их из святцев и наполнив собственными толкованиями. К ним были добавлены такие

уродливые кадавры, как Пячегод («Пятилетка за четыре года»), Кукуцаполь («Кукуруза

– царица полей»), Владислав («Владимиру Ильичу – слава») и другие.

Мы надеемся,

что со временем старинные христианские имена Мэлс, Гертруда и Даздраперма вернутся

в нашу жизнь, и однажды Владлен вновь станет самым популярным именем

для новорождённых в Люберцах или Химках.

Спецкор ИА «Панорама» Апполинарий Ягужинский

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