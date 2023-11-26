Ученые выяснили, сможет ли человечество пережить падение астероида

Как сообщат издание ScienceAlert, в ходе недавно проведенного исследования ученые оценили возможные последствия угрозы падения астероида на Землю, причем как геополитические и дипломатические, так и экономические.

В данном случае был задействован гипотетический сценарий, согласно которому астероид под названием 2023 PDC, диаметр которого составляет 500 метров, должен столкнуться с Землей в октябре 2036 года. Сценарий, обсуждавшийся в рамках конференции «Планетарная оборона 2023» четко продемонстрировал, что человечество обладает критическим запасом времени для того, чтобы отреагировать на потенциальную угрозу.

Особое внимание уделяется необходимости комплексной подготовки, включающей научные, политические и общественные стратегии, причем на первое место выдвигается высочайшая степень важности глобального сотрудничества в процессе подготовки к возможному столкновению нашей планеты с астероидами.