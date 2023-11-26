 

Wccftech: релиз Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы запланирован на 2025 год

26.11.2023, 15:20, Разное
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Игра Death Stranding 2, созданная легендарным японским геймдизайнером Хидео Кодзимой, возможно, увидит свет в 2025 году. Информация об этом появилась на портале Wccftech, который ссылается на профиль художника на ArtStation, в котором были упомянуты также игры Marvel’s Spider-Man 2 и Senua’s Saga: Hellblade II.

Пользователь форума ResetERA с никнеймом Red Kong XIX поделился скриншотом профиля анонимного профессионального художника на ArtStation, где указана дата выхода Death Stranding 2 – 2025 год. Однако следует помнить, что эта информация может быть неточной, поэтому Wccftech призывает рассматривать ее с некоторым скепсисом.

В Wccftech уверены, что официальные подробности о Death Stranding 2 скоро появятся. Ближайшее событие — церемония вручения премии The Game Awards 2023, на которой ожидается участие самого Хидео Кодзимы. Возможно он представит новый материал о игре и раскроет примерную дату ее релиза.

Церемония The Game Awards 2023 запланирована на 7 декабря 2023 года и, по слухам, на мероприятии также будет представлен премьерный трейлер GTA 6.


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