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Как изменились цены на продукты питания за год?

26.11.2023, 14:41, Главное
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Как следует из официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года в регионе больше всего подорожали бананы – на 51%, помидоры – на 50%, яйца – на 31% и курица – на 26%.

Заметнее всего упали цены на капусту – на 74%. На 25% подешевел картофель и гречневая крупа.

Обед в столовой (кафе) подорожал на 11% – с 302 до 336 рублей.
 

Наименование товара (услуги) 

Единица измерения 

Средние цены на 21 ноября 2022 года, рублей 

Средние цены на 20 ноября 2023 года, рублей 

Изменение цены за год

Говядина (кроме бескостного мяса) 

кг 

504,8

534,21

6%

Свинина (кроме бескостного мяса) 

кг 

282,89

318,11

12%

Баранина (кроме бескостного мяса) 

кг 

623,6

707,31

13%

Куры охлажденные и мороженые  

кг 

168,76

213,32

26%

Сосиски, сардельки  

кг 

483,52

478,03

-1%

Колбаса полукопченая и варено-копченая 

кг 

600

616,96

3%

Колбаса вареная  

кг 

432,38

479,43

11%

Консервы мясные для детского питания  

кг 

1031

1086,56

5%

Рыба мороженая неразделанная  

кг 

167,26

181,87

9%

Масло сливочное  

кг 

831,73

830,95

0%

Масло подсолнечное 

л 

125,05

125,41

0%

Маргарин  

кг 

244,42

231,69

-5%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 – 3,2% жирности 

л 

63,23

65

3%

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5 – 3,2% жирности  

л 

105,17

98,26

-7%

Сметана 

кг 

288,88

283,63

-2%

Творог 

кг 

356,21

354,25

-1%

Смеси сухие молочные для детского питания 

кг 

1158,71

1325,71

14%

Сыры сычужные твердые и мягкие 

кг 

685,65

717,74

5%

Консервы овощные для детского питания 

кг 

655,73

652,74

0%

Консервы фруктово-ягодные для детского питания 

кг 

472,8

471,13

0%

Яйца куриные 

10 шт

72,8

95,22

31%

Сахар-песок 

кг 

65,29

69,82

7%

Печенье 

кг 

256,15

233,54

-9%

Чай черный байховый 

кг 

1518,51

1414,44

-7%

Соль поваренная пищевая 

кг 

17,47

16,96

-3%

Мука пшеничная 

кг 

50,5

44,33

-12%

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной 

кг 

52,79

53,55

1%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной уки высшего сорта

кг 

82,78

80,78

-2%

Рис шлифованный 

кг 

107,72

112,08

4%

Пшено 

кг 

50,74

50,79

0%

Крупа гречневая-ядрица 

кг 

119,48

89,07

-25%

Вермишель 

кг 

102,18

90,97

-11%

Макаронные изделия 

кг 

109,03

102,63

-6%

Картофель 

кг 

26,94

20,23

-25%

Капуста белокочанная свежая 

кг 

98,38

25,97

-74%

Лук репчатый 

кг 

29,76

35,78

20%

Свёкла столовая 

кг 

27,35

31,42

15%

Морковь 

кг 

32,68

38,27

17%

Огурцы свежие 

кг 

136,76

141,99

4%

Помидоры свежие 

кг 

145,08

218,01

50%

Яблоки 

кг 

97,23

117,94

21%

Бананы 

кг 

91,54

138,66

51%

Водка

л 

642,74

666,51

4%

Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) 

на 1 чел. 

301,96

336,46

11%



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