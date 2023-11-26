Как изменились цены на продукты питания за год?

Как следует из официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года в регионе больше всего подорожали бананы – на 51%, помидоры – на 50%, яйца – на 31% и курица – на 26%.

Заметнее всего упали цены на капусту – на 74%. На 25% подешевел картофель и гречневая крупа.

Обед в столовой (кафе) подорожал на 11% – с 302 до 336 рублей.

