Рупор кремлевской пропаганды: Подпорная стена

Самый большой скандал в Севастополе за последнее время. Обрушилась недавно отремонтированная подпорная стена в самом центре города на Адмирала Октябрьского. К чести губернатора, не стал выгораживать винованых и головы уже полетели + губернатор извинился перед горожанами.

Добрый вечер. Прямо сейчас продолжаются работы по укреплению фрагмента подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского, который ранее был частично демонтирован, а сегодня рано утром оставшаяся часть кладки высыпалась на дорогу. Дорога была ранее огорожена, пешеходный проход закрыт, никто не пострадал.

Тем не менее, сам факт дал повод для справедливой критики севастопольцев. Кстати, всю дождливую неделю про стенку много говорили и писали. Ответственные чиновники отделались успокаивающими отчетами подрядчиков, которые «мониторили» ситуацию.

Сегодня большую часть дня посвятил «разбору полетов». Вот основные выводы:

1. Разрушение вообще этого участка изначально началось и пришло к сегодняшней ситуации из-за замуровки ливневых дренажных труб. В советское время при ремонте в 80-х, когда стену одели в гранитную мозаику, они были. Предположительно, они были замурованы при ремонте стены 2018-19 годов. И вода с верхнего уровня фактически поступала не на дорогу, как в большинстве подпорных стен города, а напитывала бутовую кладку в теле стены (это хорошо видно после обсыпания — характерный черный грязный грунт под отверстием дренажа). Тогда же были, кстати, вырублены деревья вдоль Центра крови, которые забирали часть влаги и стабилизировали грунт. С этим контрактом, его кураторами и исполнителями сейчас будут разбираться правоохранители.

2. То к чему привел ремонт 2018 года, стало очевидно летом этого года. Стена дала крен. Мною были даны все необходимые поручения. Обезопасить максимально участок и готовить капитальную реконструкцию. Часть стены, как уже говорил, демонтировали, верхний пешеходный уровень закрыли, ограждения поставили, столб освещения с троллейбусной опорой убрали. Это помогло избежать гораздо более неприятной ситуации. Выбранный подрядчик начал изыскания и проектирование реконструкции стены. Проект должен был быть готов до конца декабря, работы начаты в конце января, начале февраля.

3. Ответственность и выводы. Мой заместитель, Евгений Сергеевич Горлов, которому было поручено вести проект, плохо оценил ситуацию и не принял всех мер для более оперативного решения проблемы, недостаточно осуществил контроль над реализацией проекта. У него будет возможность исправить ситуацию, но пока ему объявлено неполное служебное соответствие, я также в понедельник отзову из Законодательного Собрания письмо о согласовании его на должность своего заместителя.

Директор департамента городского хозяйства покинет свою должность в понедельник. Подрядчик будет остранен от проектирования и, конечно, производства работ. По итогам проверки прокуратуры будут сделаны выводы о качестве и полноте выполнения подрядчиком проведенных противоаварийных работ.

4. Будет определен новый проектировщик, учтены все ошибки, в том числе ситуация с отводом сточных вод с территории всего больничного городка. При реконструкции стены организуем все правильно и в инженерном смысле и вернем стене аутентичный для города вид, отделку проведем бутовой кладкой (стена, конечно, будет из армированного бетона). Обсудим новый вид на Архитектурном совете.

5. Вопрос, который давно назрел, и который подчеркнула случившаяся сегодня ситуация. Сточными водами, системами водостока необходимо детально и профессионально заниматься. В Севастополе конкретного ответственного нет, что-то делает водоканал, что-то горхоз, что-то УК. Мы разработали и утвердили схему ливневой канализации, проектируем ЛОС-4, очистные для ливнестока большей части Ленинского района, но нужна организация, которая должна отвечать за это направление. В Москве, например это Мосводосток. Поэтому сейчас мы создадим отдельное направление в работе Водоканала, которое будет отвечать за городскую систему водостока, а в будущем, при реализации схемы, выведем это подразделение в отдельную службу.

Уважаемые севастопольцы, приношу свои извинения за эту неприятную ситуацию. Она точно преодолима. Не допускает ошибок, как известно, тот, кто ничего не делает. Еще раз доброго вечера. (с) Развожаев

PS. Главное, чтобы уж на этот раз ее сделали как надо.

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