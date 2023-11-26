Владелец похищенного iPhone год мстил вору, удаляя его фотографии

Пользователь запрещенной в РФ социальной сети X, ранее называвшейся Twitter, поделился информацией о том, что год назад у него украли iPhone, на котором отсутствовал пароль, рассказав о последующем развитии событий.

Уточнив, что при помощи геолокации он узнал местонахождение похитителя, находившегося в отдаленной деревне в Монгу, куда у пользователя из Нигерии с ником mandabe_m ехать не было никакого желания, придумал достаточно оригинальный способ мести.

Каждый раз, когда ему становилось скучно, а это происходило примерно раз в месяц, он удалял личные фотографии вора, учитывая то обстоятельство, что тот так и не догадался закрыть сессию предыдущего пользователя мобильного устройства в iCloud, или просто не понял, как это сделать.