 

Владелец похищенного iPhone год мстил вору, удаляя его фотографии

26.11.2023, 14:12, Разное
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Пользователь запрещенной в РФ социальной сети X, ранее называвшейся Twitter, поделился информацией о том, что год назад у него украли iPhone, на котором отсутствовал пароль, рассказав о последующем развитии событий.

Уточнив, что при помощи геолокации он узнал местонахождение похитителя, находившегося в отдаленной деревне в Монгу, куда у пользователя из Нигерии с ником mandabe_m ехать не было никакого желания, придумал достаточно оригинальный способ мести.

Каждый раз, когда ему становилось скучно, а это происходило примерно раз в месяц, он удалял личные фотографии вора, учитывая то обстоятельство, что тот так и не догадался закрыть сессию предыдущего пользователя мобильного устройства в iCloud, или просто не понял, как это сделать.  


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